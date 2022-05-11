Flamengo divulga lista de relacionados para pegar o Altos-PI com retornos importantes

Em meio a muitos desfalques, o Flamengo terá o retorno de duas importantes peças do elenco, nesta quarta-feira em Volta Redonda. Por outro lado, o técnico Paulo Sousa decidiu poupar dois titulares da equipe para o confronto contra o Altos-PI, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil.As novidades entre os jogadores relacionados são o retorno de Pedro e Matheuzinho, que ficaram fora do último jogo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rodrigo Caio foi relacionado e existe a expectativa que ele faça sua estreia com Paulo Sousa.