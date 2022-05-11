Flamengo divulga lista de relacionados para pegar o Altos-PI com retornos importantes

Em meio a muitos desfalques, o Flamengo terá o retorno de duas importantes peças do elenco, nesta quarta-feira em Volta Redonda. Por outro lado, o técnico Paulo Sousa decidiu poupar dois titulares da equipe para o confronto contra o Altos-PI, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil.As novidades entre os jogadores relacionados são o retorno de Pedro e Matheuzinho, que ficaram fora do último jogo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rodrigo Caio foi relacionado e existe a expectativa que ele faça sua estreia com Paulo Sousa.
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O zagueiro David Luiz e o atacante Bruno Henrique serão poupados pela comissão técnica para o confronto desta quarta.
O Flamengo conta com sete jogadores no departamento médico: o goleiro Santos, o lateral Filipe Luís, os zagueiros Fabrício Bruno e Gustavo Henrique, os atacantes Vitinho, Matheus França e o goleiro Diego Alves. Com a classificação encaminhada, a estratégia para esta partida deve ser a mesma e o elenco deve rodar. Portanto, o Flamengo deve vir a campo com: Hugo Souza; Rodinei, Pablo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Igor Jesus); Daniel Cabral, Diego (Arrascaeta); Marinho, Lázaro e Gabigol.