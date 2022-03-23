Flamengo divulga informações sobre acesso da torcida ao Maracanã para a temporada

Concluída a reforma do gramado, o Flamengo voltou a atuar no Maracanã neste mês e, agora, vive a expectativa de disputar toda a temporada, no estádio, contando com o apoio da Nação. Diante disso, o clube divulgou informações sobre o acesso de sócios e público geral. Confira tudo abaixo! Confira as informações divulgadas pelo Flamengo nesta quarta-feira:

1. Acesso de sócios-torcedores do Nação e seus convidados

Caso o titular do plano do Nação possua cartão-ingresso ativo, este será o meio de acesso ao estádio nos jogos com mando de campo do Flamengo. Desta forma, a apresentação do cartão é OBRIGATÓRIA. Se o associado não estiver com o cartão-ingresso em mãos, não será possível entrar no local. Em caso de exceções, informaremos previamente;

De acordo com o item anterior, recomendamos que os sócios-torcedores verifiquem o status do cartão-ingresso e façam a opção por este meio de acesso no momento da compra do ingresso para os jogos do Mais Querido;Em caso de perda ou roubo do cartão-ingresso, o associado deverá solicitar uma segunda via e ativar o novo cartão assim que o tiver em mãos;

Caso o sócio-torcedor compre uma entrada para algum jogo enquanto aguarda a chegada do novo cartão-ingresso, a retirada do ingresso físico em um dos pontos de troca para a partida será OBRIGATÓRIA. Os pontos de troca de ingressos serão sempre informados com pelo menos 72h de antecedência em relação ao jogo em questão, no site de vendas oficial do Flamengo e no site do Nação. Em caso de exceções (como acesso via e-ticket), também informaremos previamente;

Lembramos que o cartão-ingresso do titular é nominal, pessoal e intransferível, ou seja, ele não deve ser compartilhado com terceiros;

Caso o sócio-torcedor titular possua convidados no seu plano, ele deverá informar o nome e o CPF dos mesmos no ato da compra de ingressos. Após a escolha dos portadores convidados, estes não poderão ser alterados. Apenas os titulares e os portadores convidados poderão contar com atendimento da nossa equipe em caso de eventuais problemas no acesso, mediante apresentação de documento original de identificação com foto e CPF;

Reforçamos também que é importante manter as informações atualizadas no site do Nação, com o objetivo de facilitar o recebimento de novas vias de cartão-ingresso solicitadas e para obter demais informações sobre o Programa e jogos do Mengão;

Todas as informações citadas anteriormente são válidas para titulares do plano de sócio-torcedor e também para seu(s) convidado(s);

Em caso de dúvidas ou problemas no acesso ao Maracanã, procure pelos nossos pontos de atendimento. Nossa equipe estará sempre pronta para ajudar.

2. Acesso dos demais torcedores

No ato da compra, o comprador deverá informar o nome e o CPF do portador que irá utilizar o respectivo ingresso. Após a escolha do portador e confirmação da compra, o nome do portador não poderá ser alterado.

Caso a compra seja feita pela internet, a retirada do ingresso físico em um dos pontos de troca para a partida será OBRIGATÓRIA. Os pontos de troca de ingressos serão sempre informados com pelo menos 72h de antecedência em relação ao jogo em questão, no site oficial de vendas ou no site do Nação. Em caso de exceções (como acesso via e-ticket), informaremos previamente;Apenas o comprador (titular da compra) do ingresso estará habilitado a retirar o ingresso físico - inclusive nos casos em que o comprador for diferente do portador;

Para efetuar a retirada do ingresso, o torcedor deverá apresentar:

Voucher de compra impresso, preenchido e assinado;Documento de identificação com foto e CPF;Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia);Carteira de vacinação de acordo com o protocolo divulgado pela organização da partida.

Destacamos ainda que todos fiquem atentos aos nossos canais oficiais, como redes sociais, site de vendas e site institucional, pois eventuais mudanças ou atualizações que ocorram serão informadas. Pedimos, também, que todos sigam atentamente todas as orientações. A colaboração é fundamental para uma melhor experiência da Maior Torcida do Mundo.