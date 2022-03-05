Flamengo deve ganhar 'reforço' para enfrentar o Vasco; veja a provável escalação

O Flamengo finalizou a primeira semana cheia para treinos desde que Paulo Sousa estreou e a preparação para enfrentar o Vasco, em duelo a ser realizado às 16h deste domingo, no Estádio Nilton Santos e pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. A atividade no Ninho do Urubu ocorreu nesta manhã e seguiu dando indícios acerca da volta de Thiago Maia para o clássico.

A lista de relacionados só será divulgada pelo Fla na manhã de domingo, conforme prefere Paulo Sousa, poucas horas antes do Clássico dos Milhões.

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É possível que Thiago Maia apareça na relação, enquanto Gustavo Henrique, em fase de transição nas atividades físicas, siga como baixa, assim como Rodrigo Caio, que nem sequer estreou em 2022 e se recupera de uma cirurgia no joelho, no DM.

Paulo Sousa vai para o seu oitavo jogo sob o comando do Flamengo. Ainda não repetiu escalação no clube, mas um provável time tem: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, João Gomes (Andreas Pereira) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Arrascaeta; Gabigol.

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Neste momento, o Flamengo está na frente na tabela, com 20 pontos e na segunda colocação, enquanto o Vasco soma 19 pontos, em terceiro lugar. Ambos os times já estão matematicamente classificados para as semifinais.