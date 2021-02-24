Flamengo desembarca em São Paulo para a 'final' do Brasileiro; veja quem estará à disposição de Ceni

Após festa e apoio de centenas de torcedores aglomerados nas redondezas do Aeroporto Santos Dumont, a delegação do Flamengo já está em solo paulista, onde, nesta quinta, haverá o histórico compromisso contra o São Paulo, pela última rodada do Brasileiro. No fim da tarde desta quarta-feira, jogadores, comissão técnica e membros da diretoria desembarcaram no território do jogo.A expectativa pelo Octa está no ar. O Flamengo precisa vencer para levar o Brasileirão pela oitava vez em sua história, sem depender do resultado do Internacional, que também joga nesta quinta, em casa, contra o Corinthians.