Flamengo desembarca em São Paulo para a 'final' do Brasileiro; veja quem estará à disposição de Ceni

Após festa e apoio de centenas de torcedores aglomerados nas redondezas do Aeroporto Santos Dumont, a delegação do Flamengo já está em solo paulista, onde, nesta quinta, haverá o histórico compromisso contra o São Paulo, pela última rodada do Brasileiro. No fim da tarde desta quarta-feira, jogadores, comissão técnica e membros da diretoria desembarcaram no território do jogo.A expectativa pelo Octa está no ar. O Flamengo precisa vencer para levar o Brasileirão pela oitava vez em sua história, sem depender do resultado do Internacional, que também joga nesta quinta, em casa, contra o Corinthians.
Neste momento, o Flamengo está na liderança por dois pontos de vantagem. O duelo derradeiro será no Morumbi, às 21h30 - o mesmo horário em que o Inter atuará no Beira-Rio.
Caso Arão não tenha condições, a tendência é de que o treinador mantenha o time que venceu o Inter na última rodada: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Fora da lista estão César e Thiago Maia, ambos lesionados.
Confira todos os relacionados para o jogo:
Goleiros: Diego Alves, Gabriel Batista, Hugo;Laterais: Filipe Luís, Isla, João Lucas, Matheuzinho, Renê;Zagueiros: Gustavo Henrique, Arão, Léo Pereira, Thuler, Natan, Rodrigo Caio;Meio-campistas: Gerson, Gomes, Arrasceta, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Pepê;Atacantes: Bruno Henrique, Gabigol, Michael, Pedro, Rodrigo Muniz e Vitinho.