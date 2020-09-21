Flamengo convoca quatro jogadores da base para jogo da Libertadores

Crédito: Depois de goleada na Libertadores, Torrent ainda precisa lidar com diversas ausências (Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo resolveu chamar quatro atletas das categorias de base para compor o time contra o Barcelona de Guayaquil, em jogo que acontece nesta terça-feira, pela Copa Libertadores, no Equador. A equipe comandada por Domènec Torrent contraiu diversos desfalques de última hora, seja por lesão ou por conta do coronavírus.

Os jogadores convocados foram: Natan, zagueiro de 19 anos; João Lucas, lateral-direito de 22; e Guilherme Bala e Rodrigo Muniz, ambos atacantes de 19 anos. A expectativa é que eles cheguem diretamente para a partida, ou seja, eles não terão tempo hábil para participarem de alguma atividade de adaptação com o restante do elenco.

Agora, o Rubro-Negro está decidindo como será a logística tanto para levá-los ao país, quanto para trazer os jogadores que foram infectados com a Covid-19 – o plano é usar o mesmo voo que levará os atletas para lá para trazer ao Brasil os que estão contaminados.Para relembrar, os seis jogadores que testaram positivo na noite do último domingo foram Bruno Henrique, Michael, Matheuzinho, Diego, Filipe Luís e Isla. Gabriel Barbosa, por sua vez, teve lesão detectada e não atuará no confronto. Veja a seguir como o Flamengo se configura para a partida contra o Barcelona de Guayaquil:

Jogadores que estão em Guayaquil e à disposição de Domènec Torrent:Goleiros: César, Gabriel Batista, Hugo SouzaZagueiros: Léo Pereira, Thuler e Rodrigo CaioLaterais: Ramon e RenêMeias: Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, João Gomes, Thiago Maia e Willian ArãoAtacantes: Lincoln e Pedro

Atletas que estão no Equador e desfalcarão o Flamengo na terça:Bruno Henrique, Diego Ribas, Isla, Matheuzinho, Filipe Luís e Michael - Covid-19Gabriel Barbosa - lesão muscular constatada na última sexta-feiraVitinho - apresentou quadro viral em Quito, na última quinta-feiraGustavo Henrique - expulso contra o Independiente Del Valle, na última quinta

Reforços que chegarão para o jogo contra o Barcelona (EQU)João Lucas (LD), Natan (Z), Guilherme Bala, (A) e Rodrigo Muniz (A)