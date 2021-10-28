AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo constata fator alarmante para a sequência da temporada e pode receber o Atlético fora do G4
futebol

Flamengo constata fator alarmante para a sequência da temporada e pode receber o Atlético fora do G4

Rubro-Negro precisa reagir já neste sábado, quando terá o decisivo duelo com o Atlético-MG, pelo Brasileirão, no Maracanã...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 08:00
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Voltas de Gabigol e Bruno Henrique, incentivo maciço antes e durante o jogo no Maracanã e ótimo retrospecto recente em mata-matas. Tais ingredientes não foram o suficiente para o Flamengo passar pelo Athletico-PR, que o derrotou sonoramente por 3 a 0 e avançou à final da Copa do Brasil. E, além do declínio do trabalho de Renato Gaúcho como um todo, o desequilíbrio mental do time numa "decisão" se tornou alarmante para esta reta final de temporada.Quando questionado sobre o baixo rendimento no Brasileiro, o próprio Portaluppi vinha se escorando nos resultados positivos nas Copas, uma vez que o Fla acumulava 100% de aproveitamento em mata-matas até os duelos com o Athletico. Porém, ontem, o cascudo elenco foi inconstante e demonstrou um marcante e prejudicial nervosismo logo cedo. Em certos momentos, a bola parecia queimar em jogadores de qualidade e que costumam decidir, como Gabi, Bruno Henrique, Diego, Andreas Pereira e Arão.
A fase preocupa, tanto que já se configura como a pior sequência sem vitórias (quatro) em quase um ano. É evidente que Renato Gaúcho, chegou a entregar o cago e já não vive um dos climas mais leves, está com uma tremenda dificuldade em organizar a equipe nas duas fases do jogo, mas a questão anímica passa a pintar como mais um componente a ser recuperado na briga pelas taças que restam.
Questões internas à parte, o Flamengo pode ter uma pressão ainda maior já no próximo jogo decisivo, que será diante do Atlético-MG, neste sábado, pelo Brasileirão. Isso porque, o Red Bull Bragantino receberá o Sport às 19h desta quinta, em rodada antecipada (34ª), e, caso vença ou até empate, ultrapassará o clube carioca e o tirará do G4.
Neste momento, o Flamengo soma 46 pontos e está na quarta colocação, enquanto o Braga tem a mesma pontuação, em quinto, mas já com três partidas a mais. O fato é que a necessidade de uma vitória no fim de semana se acentuaria, tanto para não esmorecer no Brasileirão quanto para resgatar a confiança até a final da Libertadores, a ocorrer no dia 27 de novembro.
Em tempo: o jogo entre Flamengo e Atlético-MG será realizado às 19h deste sábado, no Maracanã. São 13 pontos de distância entre as equipes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/07/2026
Imagem de destaque
Esqueça as promessas de Ano Novo: você pode 'recomeçar' a vida a qualquer momento e mudar seus hábitos de vez
Pastor João Messa dos Santos morre aos 74 anos
Pastor João Messa morre após infarto em igreja de Sooretama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados