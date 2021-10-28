Flamengo constata fator alarmante para a sequência da temporada e pode receber o Atlético fora do G4

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Voltas de Gabigol e Bruno Henrique, incentivo maciço antes e durante o jogo no Maracanã e ótimo retrospecto recente em mata-matas. Tais ingredientes não foram o suficiente para o Flamengo passar pelo Athletico-PR, que o derrotou sonoramente por 3 a 0 e avançou à final da Copa do Brasil. E, além do declínio do trabalho de Renato Gaúcho como um todo, o desequilíbrio mental do time numa "decisão" se tornou alarmante para esta reta final de temporada.Quando questionado sobre o baixo rendimento no Brasileiro, o próprio Portaluppi vinha se escorando nos resultados positivos nas Copas, uma vez que o Fla acumulava 100% de aproveitamento em mata-matas até os duelos com o Athletico. Porém, ontem, o cascudo elenco foi inconstante e demonstrou um marcante e prejudicial nervosismo logo cedo. Em certos momentos, a bola parecia queimar em jogadores de qualidade e que costumam decidir, como Gabi, Bruno Henrique, Diego, Andreas Pereira e Arão.

A fase preocupa, tanto que já se configura como a pior sequência sem vitórias (quatro) em quase um ano. É evidente que Renato Gaúcho, chegou a entregar o cago e já não vive um dos climas mais leves, está com uma tremenda dificuldade em organizar a equipe nas duas fases do jogo, mas a questão anímica passa a pintar como mais um componente a ser recuperado na briga pelas taças que restam.

Questões internas à parte, o Flamengo pode ter uma pressão ainda maior já no próximo jogo decisivo, que será diante do Atlético-MG, neste sábado, pelo Brasileirão. Isso porque, o Red Bull Bragantino receberá o Sport às 19h desta quinta, em rodada antecipada (34ª), e, caso vença ou até empate, ultrapassará o clube carioca e o tirará do G4.

Neste momento, o Flamengo soma 46 pontos e está na quarta colocação, enquanto o Braga tem a mesma pontuação, em quinto, mas já com três partidas a mais. O fato é que a necessidade de uma vitória no fim de semana se acentuaria, tanto para não esmorecer no Brasileirão quanto para resgatar a confiança até a final da Libertadores, a ocorrer no dia 27 de novembro.