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Flamengo: Conselho Deliberativo aprova contas referentes a 2020

Processo de avaliação do Balanço Financeiro do último ano, contudo, foi alvo de divergências entre grupos políticos do clube. Aprovação ocorreu após 966 votos a favor...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 11:45

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 11:45
Crédito: Reprodução/Facebook
Após votação por e-mail ao longo da semana, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou as contas de 2020 do clube, que em março divulgou o balanço anual referente ao ano passado, cujo prejuízo de R$ 106 milhões, sobretudo por conta das consequências da pandemia, chamou a atenção - o faturamento total foi de R$ 756 milhões, uma queda de 20,5% quanto a 2019. Aliás, o modelo adotado pelo Fla, em que cada um dos conselheiros devia responder o e-mail entre os dias 23 e 29 de abril, apenas com “sim” ou “não” para a aprovação da prestação de contas do último ano, causou discórdia.
O grupo "Flamengo da Gente" chegou a anunciar a abstenção na votação, isso depois de outra corrente política, a "SóFla", criticar publicamente o sistema adotado pela diretoria para aprovar o Balanço Financeiro.
Alguns dos pontos questionados são (veja mais aqui): a necessidade de apontamento dos gastos com indenizações pela tragédia do Ninho do Urubu; maior detalhamento sobre receitas e despesas da Flaflu Serviços, empresa que é responsável pela administração do Complexo do Maracanã; e debate aberto acerca do artigo 146 do estatuto, em que é previsto a perda de autonomia para assinar contratos em caso de prejuízo maior do que o esperado.
+ Veja a tabela completa da Libertadores
Ao todo, as contas do no Flamengo referentes a 2020 foram aprovadas com 966 votos a favor, 28 rejeições e 88 abstenções.

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