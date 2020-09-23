Flamengo conquista sua 70ª vitória na história da Libertadores

Após sofrer sua maior goleada na história da Libertadores - 5 a 0 para o Independiente del Valle -, o Flamengo se reabilitou na competição sul-americana. Nessa terça-feira, mesmo recheado de desfalques, com sete jogadores diagnosticados com Covid-19, o Rubro-Negro venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1, no Equador, com gols de Pedro e Arrascaeta - Martínez descontou -, e deixou encaminhada a sua classificação na disputa.

Essa foi a 70ª vitória em 132 partidas do Flamengo na Copa Libertadores. Com isso, o time carioca agora é o 19º clube com mais triunfos na história do campeonato, empatando com o Estudiantes, da Argentina. O River Plate, que ainda enfrentará o Binacional nessa quarta, lidera o ranking histórico com 171 vitórias em 354 jogos. Entre os brasileiros, o Grêmio, que venceu 102 dos 196 duelos que realizou, é quem aparece melhor colocado, na 7º posição.