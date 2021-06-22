Flamengo confirma retorno de Thiago Maia contra o Fortaleza; veja os relacionados

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após sete meses de inatividade, a volta aos gramados nunca esteve tão próxima para Thiago Maia. Totalmente recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo, o volante foi relacionado pelo Flamengo e estará à disposição de Rogério Ceni na partida contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

+ Gerson é mais um a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimA última partida de Thiago Maia foi em 14 de novembro, no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, pelo Brasileirão. Na ocasião, o atleta sofreu uma lesão ligamentar grave no joelho e foi operado em 3 de dezembro. A previsão inicial era de uma recuperação de oito a 10 meses a partir do dia da cirurgia, mas ele está apto para voltar aos gramados com pouco mais de seis meses. A tendência é que ele inicie no banco de reservas e possa entrar nos minutos finais do jogo.

Outra novidade na lista de relacionados do Flamengo para encarar o Fortaleza é o atacante Pedro. Recuperado de Covid-19, ele já vinha realizando trabalhos físicos e completou os 10 dias do último teste positivo, conforme pedido no protocolo da CBF.

A partida também marcará a despedida de Gerson com a camisa do Flamengo. Negociado com o Olympique de Marselha e com voo marcado para a França na quinta-feira, o volante fez o último treino no Ninho do Urubu nesta quarta e encerrará a passagem atual pelo Rubro-Negro contra o Fortaleza.