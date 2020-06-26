Flamengo confirma que transmitirá partida contra o Boavista na FlaTV

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

Em nota oficial publicada nesta sexta-feira, o Flamengo confirmou que transmitirá a partida contra o Boavista, na próxima quarta-feira, dia 1º de julho, em seu canal no Youtube. A diretoria do clube sente-se respaldada juridicamente para dar "um passo importante para o futebol brasileiro".

Acionado na Justiça pela TV Globo - que diverge do clube na questão dos direitos de transmissão após a publicação da MP nº 984 -, a direção do Fla explica que a transmissão só não ocorrerá se houve impedimento judicial.

Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, destacou a grande transformação que pode acontecer no futebol com a aprovação da MP 984/2020 pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

- É um marco para o futebol brasileiro. Com a MP, todos os clubes, além de se fortalecerem, ganhando maior poder de negociação, poderão fazer ações como esta para suas torcidas. Estamos trabalhando muito para oferecer uma transmissão de alto nível para todos nossos torcedores, nosso maior patrimônio. Essa transmissão representa a democratização do espetáculo. Ficaremos felizes em proporcionar essa alegria à torcida em um momento de tanta adversidade - afirmou o VP ao site oficial do clube, antes de completar:

- O mundo mudou e o futebol precisa acompanhar as novas tecnologias e necessidades do mercado e do torcedor. Caso seja aprovada no Congresso Nacional e se converta em lei, essa MP vai possibilitar a universalização do acesso do consumidor ao conteúdo futebol nas mais diversas plataformas, aumentando sua liberdade de escolha. Será um enorme legado para o futebol brasileiro - destacou Gustavo Oliveira, reforçando o discurso da direção do Fla.

Se aprovado no Conselho Deliberativo - que aprecia o contrato até o dia 29 -, o BRB já deve estampar a camisa do Flamengo no jogo contra o Boavista, no dia 1º de julho. O banco estatal substituirá o BS2 como patrocinador master do Fla.