Flamengo concretiza a sexta saída de jogador em 2021; veja a lista e os próximos da barca

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo concretizou a saída do sexto jogador em 2021. Já com o acerto encaminhado, João Lucas é a bola da vez para deixar o clube, já que firmou com o Cuiabá por um contrato de empréstimo até dezembro deste ano, sem opção de compra. Ele se juntará a Pepê na equipe do Mato Grosso.O negócio entre Fla e Cuiabá por João Lucas andou numa montanha-russa no início desta temporada. Em um primeiro momento, o lateral-direito estava acertado com o Dourado, porém o Rubro-Negro recuou, assim que desistiu da repatriação de Rafinha. Inclusive, haveria uma opção de compra fixada em R$ 5 milhões, o que não ocorrerá mais - apenas taxa de vitrine de 10%.

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A LISTA DE QUEM JÁ SAIU

Com a do João Lucas, o Flamengo, assim, chega a seis saídas no elenco profissional em 2021: Natan (empréstimo com opção de compra ao Red Bull Bragantino), Yuri César (venda ao Al Shabab-EAU), Pepê (acerto com o Cuiabá), Lincoln (venda ao Vissel Kobe-JAP) e Bill (empréstimo com opção de compra ao Dnipro-1-UCR), além do lateral.

De acordo com o orçamento financeiro de 2021, o Flamengo prevê receita bruta de R$ 953 milhões, dos quais R$ 168 milhões seriam oriundos de vendas de atletas (leia mais aqui).

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