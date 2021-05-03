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Flamengo concretiza a sexta saída de jogador em 2021; veja a lista e os próximos da barca

Por empréstimo, Rubro-Negro acertou a negociação de João Lucas, que atuará pelo Cuiabá na Série A - e se juntará a Pepê. Veja os outros que já saíram e quem deve partir em breve...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 12:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 12:39
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo concretizou a saída do sexto jogador em 2021. Já com o acerto encaminhado, João Lucas é a bola da vez para deixar o clube, já que firmou com o Cuiabá por um contrato de empréstimo até dezembro deste ano, sem opção de compra. Ele se juntará a Pepê na equipe do Mato Grosso.O negócio entre Fla e Cuiabá por João Lucas andou numa montanha-russa no início desta temporada. Em um primeiro momento, o lateral-direito estava acertado com o Dourado, porém o Rubro-Negro recuou, assim que desistiu da repatriação de Rafinha. Inclusive, haveria uma opção de compra fixada em R$ 5 milhões, o que não ocorrerá mais - apenas taxa de vitrine de 10%.
+ GALERIA: Flamengo tem oito jogadores com vínculo perto do fim; confira
A LISTA DE QUEM JÁ SAIU
Com a do João Lucas, o Flamengo, assim, chega a seis saídas no elenco profissional em 2021: Natan (empréstimo com opção de compra ao Red Bull Bragantino), Yuri César (venda ao Al Shabab-EAU), Pepê (acerto com o Cuiabá), Lincoln (venda ao Vissel Kobe-JAP) e Bill (empréstimo com opção de compra ao Dnipro-1-UCR), além do lateral.
De acordo com o orçamento financeiro de 2021, o Flamengo prevê receita bruta de R$ 953 milhões, dos quais R$ 168 milhões seriam oriundos de vendas de atletas (leia mais aqui).
+ Veja a tabela completa da Libertadores
Por ora, o Flamengo não negocia a venda de nenhum "titular absoluto", algo que Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, revelou ser necessário, em entrevista concedida em março, uma vez que o Rubro-Negro "tem grandes números a serem alcançados". A ver se a lista da barca será alastrada.

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