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futebol

Flamengo comunica entorses nos tornozelos de Diego Ribas e Gerson

Dupla de meio-campistas pode ser baixa nesta reta final do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 23:16

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 23:16

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo derrotou o Vasco por 2 a 0, nesta quinta-feira, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Gabigol e Bruno Henrique, que permitiram que a equipe de Rogério Ceni encurtasse a distância para o Internacional (líder), agora dois pontos à frente do clube carioca. Mas o técnico rubro-negro acumulou dois contratempos ao fim do clássico. Após a partida, via assessoria de imprensa, o Fla comunicou entorses nos tornozelos de Diego Ribas e Gerson, a serem reavaliados nesta sexta, no Ninho do Urubu. A dupla pode ser baixa nesta reta final do Brasileirão - cabe destacar que o camisa 10 está suspenso (três amarelos) para a próxima rodada. > Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Neste momento, o Flamengo está com 64 pontos, agora a dois atrás do Internacional (líder), que empatou na noite. O próximo jogo será contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, fora de casa.

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