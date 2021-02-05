Flamengo comunica entorses nos tornozelos de Diego Ribas e Gerson

O Flamengo derrotou o Vasco por 2 a 0, nesta quinta-feira, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Gabigol e Bruno Henrique, que permitiram que a equipe de Rogério Ceni encurtasse a distância para o Internacional (líder), agora dois pontos à frente do clube carioca. Mas o técnico rubro-negro acumulou dois contratempos ao fim do clássico. Após a partida, via assessoria de imprensa, o Fla comunicou entorses nos tornozelos de Diego Ribas e Gerson, a serem reavaliados nesta sexta, no Ninho do Urubu. A dupla pode ser baixa nesta reta final do Brasileirão - cabe destacar que o camisa 10 está suspenso (três amarelos) para a próxima rodada. > Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro