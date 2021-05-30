Flamengo chega ao 14º jogo seguido sem ter 'time ideal' à disposição; veja quem mais desfalcou

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Gerson, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol: a equipe considerada ideal por Rogério Ceni, mas que raramente entra em campo pelo Flamengo.

Após uma sequência de lesões e suspensões nas últimas semanas, todos os titulares foram relacionados para a partida diante do Palmeiras, neste domingo, e havia a expectativa que o treinador voltasse a usar a formação após 13 jogos. No entanto, uma indisposição gástrica na noite de sábado tirou Gabigol do confronto e atrapalhou os planos do treinador.

+ GUIA DO BRASILEIRÃO: Flamengo encara desafios e defende favoritismo na busca pelo inédito tricampeonatoAté o momento, a equipe principal do Flamengo disputou 16 jogos e só teve os 11 titulares em campo em duas ocasiões: a vitória de 5 a 1 sobre o Madureira pelo Carioca (5 de abril) e o empate em 2 a 2 com o Palmeiras - seguido da vitória na decisão por pênaltis - na Supercopa do Brasil (11 de abril).

Desde então, o Flamengo entrou em campo outras 13 vezes, e Rogério Ceni não conseguiu mais repetir a escalação com 'força máxima'. Os principais motivos foram os problemas físicos de Rodrigo Caio e Diego Alves, que foram desfalques em 10 e 5 jogos, respectivamente.

Contra o Vélez Sarsfield, na última quinta-feira, a dupla esteve em campo, mas o treinador teve outros problemas: as suspensões de Arão e Bruno. Os dois voltaram a ficar à disposição para a partida contra o Palmeiras, mas Gabigol, com um quadro viral, se tornou desfalque de última hora.

Rodrigo Caio - 10 jogos (lesão e fibrose na coxa direita)Diego Alves - 5 jogos (fibrose na coxa direita)Gerson - 4 jogos (lesão na coxa esquerda)Arrascaeta - 1 jogo (entorse no tornozelo direito)​Willian Arão - 1 jogo (suspensão)Bruno Henrique - 1 jogo (suspensão)Gabigol - 1 jogo (quadro viral com indisposição gástrica)

OBS: foram contados apenas desfalques por problemas físicos ou suspensão. Jogadores poupados não entraram na lista.+ Veja mais notícias do FlamengoCom o Flamengo em negociações avançadas com o Olympique de Marselha pela transferência de Gerson, é possível que o 'time ideal' de Rogério Ceni não volte a entrar em campo. Após o duelo deste domingo, o Rubro-Negro ficará 10 dias sem jogos e tem chance de ter o camisa 8 como desfalque permanente.