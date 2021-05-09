Flamengo chega a seis vitórias consecutivas, sequência que não ocorria desde a Era Jorge Jesus

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Com a vaga assegurada na final do Campeonato Carioca pelo terceiro ano consecutivo, o Flamengo alcançou uma sequência de vitórias que não é realizada desde a Era Jorge Jesus: a de seis vitórias consecutivas. A mais recente ocorreu neste sábado, com triunfo sobre o Volta Redonda por 4 a 1, neste sábado, no Maracanã e pelo jogo de volta das semifinais do Estadual.O feito de seis jogos com vitórias seguidas não ocorria desde março de 2020, quando Jesus ainda era treinador do time.

Na ocasião, a série teve vitórias do Flamengo sobre Boavista (Carioca), Independiente del Valle (Recopa Sul-Americana), Cabofriense (Carioca), Junior Barranquilla (Libertadores), Botafogo (Carioca) e Barcelona (Libertadores). E não parou por aí: a sequência de 100% de aproveitamento durou 10 partidas - foi interrompida com o empate com o Fluminense pela final da Taça Rio.

Desta vez, a equipe de Rogério Ceni ostentou vitórias contra Vélez Sarsfield (Libertadores), Volta Redonda (três vezes pelo Carioca), Unión La Calera e LDU (Libertadores). E são incríveis 19 gols marcados nos últimos seis jogos (média de 3,16 por partida), além de sete sofridos.

- Fico feliz com uma comparação boa, de um grande momento do clube, mas eu não me baseio só no passado. Fico só feliz de ter uma comparação com um cara (Jorge Jesus) tão vitorioso e que teve uma história muito bonita no Flamengo. E que a gente possa acumular mais vitórias - falou Ceni.

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