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futebol

Flamengo chega a acordo com a Adidas por contrato mais vantajoso

Rubro-Negro estenderá o vínculo com a fornecedora de material esportiva até 2025...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 19:10

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 19:10

Nesta sexta-feira, Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião extraordinária para o dia 17 de janeiro a fim de votar a extensão de contrato do clube com a Adidas, fornecedora de material esportivo do Rubro-Negro desde 2013. O vínculo terá validade até abril de 2025.Com a Adidas, o Flamengo já possui um acerto encaminhado, mas o novo contrato (o atual expira em 2023) ainda precisa da aprovação, que não tende a ser uma barreira, no Conselho Deliberativo para entrar em vigor
Segundo informações iniciais do site "Uol", o Flamengo tem como previsão receber, no mínimo, R$ 69 milhões no acordo, com uma participação mais robusta em royalites (35%), porém com menos fração em vendas de materiais esportivos. No vínculo anterior, o Fla embolsava pouco mais de R$ 40 milhões.
Crédito: Uniforme1doFlamengodatemporadapassada(Foto:Divulgação/Adidas

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