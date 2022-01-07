Flamengo chega a acordo com a Adidas por contrato mais vantajoso

Nesta sexta-feira, Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião extraordinária para o dia 17 de janeiro a fim de votar a extensão de contrato do clube com a Adidas, fornecedora de material esportivo do Rubro-Negro desde 2013. O vínculo terá validade até abril de 2025.Com a Adidas, o Flamengo já possui um acerto encaminhado, mas o novo contrato (o atual expira em 2023) ainda precisa da aprovação, que não tende a ser uma barreira, no Conselho Deliberativo para entrar em vigor