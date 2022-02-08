Flamengo: Bruno Henrique tem lesão constatada e vira dúvida para a Supercopa do Brasil

Logo após o treino desta terça-feira, o Flamengo avisou que Bruno Henrique teve uma lesão muscular na coxa direita constatada. O atacante, que ainda não estreou nesta temporada, já iniciou o tratamento e seguirá como baixa na equipe de Paulo Sousa, a encarar o Audax nesta quinta-feira, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.

- Em função do desgaste e das dores na região anterior da coxa direita, o atleta Bruno Henrique realizou exame, que constatou uma pequena lesão. Iniciou tratamento - disse o Flamengo, sem informar o prazo de recuperação.

Bruno Henrique já havia sido desfalque do último jogo, o clássico diante do Fluminense (perdido por 1 a 0), quando o clube anunciara que o camisa 27 estava com um "desgaste muscular" - assim como David Luiz, que, por sua vez, não está lesionado.

Na estreia do grupo principal, vitória contra o Boavista, Bruno Henrique ficou no banco e não foi acionado por Sousa, que avisou ter poupado o atacante, dúvida para a Supercopa do Brasil, a ser realizada no dia 20 deste mês, contra o Atlético-MG.

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Sem Bruno Henrique, o Flamengo enfrentará o Audax a partir das 19h desta quinta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira.