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Flamengo: Bruno Henrique tem lesão constatada e vira dúvida para a Supercopa do Brasil

Atacante 'realizou exame, que constatou uma pequena lesão. Iniciou tratamento'...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 12:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 12:44
Logo após o treino desta terça-feira, o Flamengo avisou que Bruno Henrique teve uma lesão muscular na coxa direita constatada. O atacante, que ainda não estreou nesta temporada, já iniciou o tratamento e seguirá como baixa na equipe de Paulo Sousa, a encarar o Audax nesta quinta-feira, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.
- Em função do desgaste e das dores na região anterior da coxa direita, o atleta Bruno Henrique realizou exame, que constatou uma pequena lesão. Iniciou tratamento - disse o Flamengo, sem informar o prazo de recuperação.
Bruno Henrique já havia sido desfalque do último jogo, o clássico diante do Fluminense (perdido por 1 a 0), quando o clube anunciara que o camisa 27 estava com um "desgaste muscular" - assim como David Luiz, que, por sua vez, não está lesionado.
Na estreia do grupo principal, vitória contra o Boavista, Bruno Henrique ficou no banco e não foi acionado por Sousa, que avisou ter poupado o atacante, dúvida para a Supercopa do Brasil, a ser realizada no dia 20 deste mês, contra o Atlético-MG.
> Veja a tabela do Cariocão
Sem Bruno Henrique, o Flamengo enfrentará o Audax a partir das 19h desta quinta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira.
Crédito: BrunoHenriqueaindanãoatuouem2022(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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