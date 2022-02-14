futebol

Flamengo atropela o Nova Iguaçu com direito a golaço de Arrascaeta à la Zico

Pela 6ª rodada do Carioca, duelo foi realizado no Estádio Raulino de Oliveira e encerrou 5x0 para o Rubro-Negro...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 21:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 21:05
Diferente da partida passada, o Flamengo venceu, neste domingo, sem sofrer sustos. Pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, o time de Paulo Sousa venceu o Nova Iguaçu por 5 a 0, com gols de Gustavo Henrique, Arrascaeta, Gabigol (de pênalti), Pedro e Diego Ribas, sendo que o uruguaio fez uma pintura de falta, à la Zico num duelo em que o Rubro-Negro empilhou gols no fim.
O Flamengo passa a somar 13 pontos no Cariocão, enquanto o Nova Iguaçu, o lanterna, estaciona com apenas dois pontos somados.
GOL RELÂMPAGO
O Flamengo não tardou a se provar favorito. Gabigol e Marinho iniciaram juntos pela primeira vez e se destacaram nas jogadas inaugurais. Mas foi um zagueiro quem abriu o placar - e de forma imediata. Gustavo Henrique se atirou ao ataque e subiu muito para vencer a defesa e cabecear uma bola lançada com a "mão" por Arrascaeta: gol com apenas quatro minutos de jogo.
PINTURA À LA ZICO
Paulo Sousa aproveitou a ineficiência do Nova Iguaçu para mexer em atacado, ainda no início do segundo tempo. Filipe Luís, Diego e Vitinho entraram, e o esquema se manteve. Hugo salvara o Fla após cabeçada de Samuel Granada, e o ritmo do jogo estava morno, até que um pênalti (bola na mão do defensor) apareceu para Gabigol marcar com a sua tradicional classe, em uma de suas especialidades, na casa dos 30 minutos: 3x0.
VIROU GOLEADA
Se não vinha brilhando, o Flamengo desatou a empilhar gols nos minutos finais do jogo. Pedro, depois de sair do banco e receber de Gabi, fez o quarto gol na saída do goleiro Luiz Henrique, enquanto Diego Ribas ainda marcou um golaço depois de boa jogada individual. Vitória segura para dar casca ao trabalho de Sousa, que verá o Fla jogar uma final contra o Atlético-MG daqui a uma semana. PRÓXIMO JOGO
Antes de decidir a Supercopa do Brasil, o Flamengo terá o Madureira, pela 7ª rodada do Carioca, como próximo compromisso. O jogo será realizado às 15h30 desta quarta-feira, no Estádio Conselheiro Galvão.
FICHA TÉCNICAFlamengo x Nova Iguaçu - 6ª rodada do Carioca Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Data e hora: 13 de fevereiro de 2022, às 19hÁrbitro: Yuri Elino Ferreira da CruzAssistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa e Wallace Muller SantosGramado: irregularCartões amarelos: Gabigol, Gustavo Henrique (FLA) / Andrey, Luis Henrique (NIG)Cartões vermelhos:
GOLS: Gustavo Henrique, 4'/1ºT (1-0); Arrascaeta, 41'/1ºT (2-0); Gabigol, 27'/2ºT (3-0); Pedro, 42'/2ºT (4-0) e Diego Ribas, 44'/2ºT (5-0)
FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Hugo Souza; Fabrício Bruno, Gustavo Henrique (Filipe Luís, 15'/2ºT) e Léo Pereira (Pedro, 34'/2ºT); Rodinei, Willian Arão, João Gomes (Diego, 15'/2ºT), Arrascaeta e Everton Ribeiro (Renê, 34'/2ºT); Marinho (Vitinho, 15'/2ºT) e Gabigol.
NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)Luis Henrique; Léo, Gabriel Pinheiro, Gilberto e Rafinha (Carlinhos, 20'/2ºT); Abuda (Dieguinho, intervalo), Vinícius Matheus, Andrey (Luã Lúcio, 20'/2ºT), Gabriel Luiz e Vandinho (Gabriel Santana, 47'/2ºT); Samuel Granada (João Pedro, 47'/2ºT).
