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futebol

Flamengo atrasa parcela e renegocia pagamento de Michael com o Goiás

Esmeraldino deve receber parte do valor ainda nesta quarta-feira e o restante em fevereiro...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 20:50

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 20:50

Crédito: Paula Reis/Flamengo
O Flamengo não cumpriu o prazo acordado e atrasou o pagamento de uma parcela referente à compra de Michael ao Goiás, que deveria ser feita nesta segunda-feira. Os clubes, porém, já estão negociando novas condições para o acerto financeiro. A tendência é de que o Rubro-Negro pague parte dos 2,5 milhões de euros - montante que deveria ser depositado hoje - até quarta-feira, como apurou o LANCE!. A notícia sobre o atraso foi dada pelo portal "Goal".
O restante do valor deve ser pago em fevereiro. A exigência do Goiás é ter uma garantia bancária para isso. O Flamengo trata com o Goiás desde a última sexta-feira. Pelo lado do Goiás, o vice-presidente do Conselho Deliberativo Edmo Pinheiro é quem está à frente da negociação. Pela direção do Goiás, a situação é encarada com naturalidade. e não há "estresse" entre as partes.Há uma multa estipulada em contrato de 20% caso o Flamengo não quitasse a parcela - como veio a acontecer -, mas o valor não deverá ser cobrado caso a negociação ande da forma com que os dois clubes esperam neste momento.
Michael foi contratado pelo Flamengo no início de 2020, após destacar-se pelo Goiás no Campeonato Brasileiro de 2019. O investimento no atleta supera os R$ 33 milhões. Além da atual parcela de 2,5 milhões de euros, o clube ainda tem a última parcela a ser quitada em abril, no valor de 1,1 milhão de euros.
Em 41 jogos pelo Flamengo, Michael tem quatro gols e quatro assistências.

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