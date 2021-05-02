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futebol

Flamengo arrecada R$ 175 mil com leilão de camisas da Supercopa do Brasil; valor irá para ações sociais

Clube leiloou os 23 uniformes utilizados pelos jogadores na partida contra o Palmeiras...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 12:20

LanceNet

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Publicado em 

02 mai 2021 às 12:20
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O Flamengo arrecadou R$ 175 mil com o leilão das 23 camisas utilizadas pelos jogadores na Supercopa do Brasil, onde venceu o Palmeiras, nos pênaltis, e conquistou o bicampeonato do torneio. O valor arrecadado será destinado à "Nação Solidária", programa da área de responsabilidade social do clube.
Foram 18 camisas vendidas para torcedores e colecionadores do Brasil, quatro dos Estados Unidos e uma da Alemanha. A camisa mais cara foi a de Diego Alves, por 3.888 euros, cerca de R$ 25 mil. Além de ter sido o herói do título, defendendo três pênaltis, foi a última vez que o goleiro usou a "amarelinha".O evento foi realizado através da ‘Match Worn Shirt’, que é a maior plataforma de leilão de camisas de futebol do mundo.
O VP de Comunicação e Marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, ressaltou a importância dessa iniciativa:
- Este leilão foi mais uma das ações que o marketing tem procurado fazer para colaborar com o programa “Nação Solidária”. Uma arrecadação desse nível vai permitir aumentar ainda mais o importantíssimo trabalho que tem sido feito pela nossa Vice Presidência de Responsabilidade Social junto à diversas comunidades carentes. Além disso, esse leilão internacional foi mais uma maneira de mostrar para o mundo a força da nossa marca - afirmou o dirigente.

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