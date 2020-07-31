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futebol

Flamengo aplica 9 a 0 em jogo-treino diante do Olaria; veja os gols

Rubro-Negro fez um teste diante da equipe do subúrbio carioca nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, visando a estreia do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 16:41

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 16:41

Poucos minutos antes de anunciar oficialmente a contratação de Domènec Torrent, o Flamengo teve o elenco principal em ação. O teste se deu em um jogo-treino com o Olaria, no Ninho do Urubu, vencido sem dificuldades pelos comandados de Maurício Souza - técnico do sub-20. A vitória foi por 9 a 0.
Ao todo, o jogo-treino, que contou com um trio de arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), foi disputado em três tempos de 40 minutos. Os gols foram marcados por Léo Pereira, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, Pedro Rocha, Pedro (dois), Rodrigo Muniz e Lincoln.
Artilheiro do confronto desta manhã, Pedro iniciou o jogo-treino como reserva. A equipe titular, com o padrão tático de Jorge Jesus, foi a seguinte: Diego Alves, João Lucas, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
A tendência, agora, é que Domènec Torrent, anunciado oficialmente como novo técnico e substituto de Jorge Jesus nesta sexta-feira, comande os treinos a partir do início da próxima semana - mais precisamente na segunda-feira (3).
LATERAIS EM TRATAMENTO O Flamengo deu oportunidade para a garotada ao longo do teste, e João Lucas, lateral-direito de 22 anos e reserva imediato de Rafinha, foi um deles. O camisa 30 aproveitou o fato de Rafinha estar em tratamento do tornozelo esquerdo para mostrar serviço.
Do outro lado da lateral, Renê iniciou entre os 11, já que Filipe Luís é mais um que está em recuperação (lesão na panturrilha direita). Os dois laterais titulares estão em processo de transição e trabalhando junto a fisioterapeutas do clube, na fase de transição, tendo atividades leves com bola.
DE OLHO NO BRASILEIRO

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