Flamengo anuncia Domènec Torrent: 'Estou muito feliz em fazer parte desta grande Nação'

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Horas depois de assinar contrato até dezembro de 2021 com o Flamengo, Domènec Torrent foi anunciado oficialmente como o novo treinador do clube, que estava sem um nome para o cargo há duas semanas, desde a saída de Jorge Jesus. O Rubro-Negro informou, primeiramente, aos sócios-torcedores, por e-mail seguido de um vídeo.

Nas imagens, publicadas pelo canal FlaTV, no YouTube, Torrent arranha no português e afirma que está "muito feliz", almejando títulos pelo Flamengo:

- Estou muito feliz em fazer parte desta grande Nação. Vamos em busca de títulos - falou Torrent, exibindo a camisa do Fla com as mãos (veja abaixo).Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta do Rubro-Negro, já haviam acertado as bases salariais com Torrent ao longo desta semana, conforme o LANCE! informou, inclusive, através de palavras de um dos agentes do comandante de 58 anos.

Por falar em Braz, o VP interagiu com os seguidores, na última semana, via Twitter, postando uma fumaça preta em seu perfil (em alusão ao Vaticano em tempos de anúncio de um novo Papa). E a torcida, esperando a divulgação da fumaça branca (ou seja, um substituto confirmado), viu o Flamengo compartilhar uma montagem cujas cores da emanação são vermelha e preta. Torrent chegará ao Flamengo com dois nomes encaminhados para formar a sua comissão técnica no Rio: o auxiliar Jordi Guerrero e o analista de desempenho Jordi Gris, que fala português. Mais profissionais devem ser confirmados em breve - como para a preparação física.

CONHECIMENTO DE FLAMENGO

O último clube que Torrent foi o New York City FC, da MLS (entre 2018 e 2019). A sua projeção no futebol ocorreu ao lado de Pep Guardiola, de quem foi auxiliar técnico no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City.

Antes livre no mercado, Domènec Torrent já havia afirmado, em entrevista ao jornalista italiano Gianluca Di Marzio, que conhece com profundidade os jogadores do Flamengo:

- Eu gosto de me manter atualizado sobre o futebol ao redor do mundo. Então, vi muitas partidas do Campeonato Brasileiro no último ano. Conheço perfeitamente a equipe que eles (Flamengo) têm - falou, antes de salientar:

- Também leio os jornais, sei dos rumores, mas não fui contactado diretamente. Na América do Sul, tenho um colaborador de confiança, que me advertiu que poderia haver interesse da parte deles. Mas até hoje não falei com ninguém. A minha prioridade é treinar um grande clube. O Flamengo é um dos maiores ao redor do mundo - falou, contando com o "aval" de Guardiola.DE OLHO NO BRASILEIRO