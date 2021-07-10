Flamengo anuncia contratação do técnico Renato Gaúcho

O Flamengo demorou menos de 24 horas para definir o novo treinador após a demissão de Rogério Ceni. Após negociação 'relâmpago' na tarde deste sábado, o clube anunciou, por meio das redes sociais, a contratação de Renato Gaúcho. O técnico assinou até o fim de 2021 e enfim realizará o sonho de dirigir o clube rubro-negro.
+ Enquete: a diretoria do Flamengo acertou ao contratar Renato Gaúcho? Vote!Sem clube desde abril, Renato Gaúcho deve ter uma rotina intensa nos primeiros dias de Flamengo. O primeiro compromisso será a ida ao Maracanã neste domingo, para assistir o jogo do Rubro-Negro contra a Chapecoense, em duelo que a equipe será comandada por Maurício Souza.
A ideia é que, no dia seguinte, ele seja apresentado no Ninho do Urubu, comande o primeiro treino com o grupo e embarque para a Argentina, onde a equipe enfrenta o Defensa y Justicia, quarta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores.
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O contrato tem validade até o fim de 2021 porque é quando termina o mandato do presidente Rodolfo Landim, mas há uma cláusula de renovação automática em caso de reeleição. O salário não foi divulgado, mas será maior do que o de Ceni (cerca de R$ 400 mil) e consideravelmente menor que o R$ 1 milhão que o treinador recebia no Grêmio. Se prolongar o vínculo em dezembro, o técnico teria um reajuste no valor salarial. Em caso de títulos nesta temporada, Renato Gaúcho também terá direito a grandes premiações.
Apesar de certa resistência interna e de parte da torcida, o nome de Renato Gaúcho ganhou força pela viabilidade - tanto financeira quanto logística. Um treinador estrangeiro, perfil bem-visto pela diretoria, seria mais caro e poderia levar mais tempo para se adaptar ao futebol brasileiro.
Com um jeito polêmico, Renato teve passagem marcante pelo clube como atacante, em especial na conquista do Campeonato Brasileiro de 1987. Desde que virou treinador, ele já declarou diversas vezes a vontade de treinar o Flamengo.