Flamengo anuncia contratação do técnico Renato Gaúcho

Crédito: Divulgação/Flamengo

O Flamengo demorou menos de 24 horas para definir o novo treinador após a demissão de Rogério Ceni. Após negociação 'relâmpago' na tarde deste sábado, o clube anunciou, por meio das redes sociais, a contratação de Renato Gaúcho. O técnico assinou até o fim de 2021 e enfim realizará o sonho de dirigir o clube rubro-negro.

+ Enquete: a diretoria do Flamengo acertou ao contratar Renato Gaúcho? Vote!Sem clube desde abril, Renato Gaúcho deve ter uma rotina intensa nos primeiros dias de Flamengo. O primeiro compromisso será a ida ao Maracanã neste domingo, para assistir o jogo do Rubro-Negro contra a Chapecoense, em duelo que a equipe será comandada por Maurício Souza.

A ideia é que, no dia seguinte, ele seja apresentado no Ninho do Urubu, comande o primeiro treino com o grupo e embarque para a Argentina, onde a equipe enfrenta o Defensa y Justicia, quarta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores.

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O contrato tem validade até o fim de 2021 porque é quando termina o mandato do presidente Rodolfo Landim, mas há uma cláusula de renovação automática em caso de reeleição. O salário não foi divulgado, mas será maior do que o de Ceni (cerca de R$ 400 mil) e consideravelmente menor que o R$ 1 milhão que o treinador recebia no Grêmio. Se prolongar o vínculo em dezembro, o técnico teria um reajuste no valor salarial. Em caso de títulos nesta temporada, Renato Gaúcho também terá direito a grandes premiações.

Apesar de certa resistência interna e de parte da torcida, o nome de Renato Gaúcho ganhou força pela viabilidade - tanto financeira quanto logística. Um treinador estrangeiro, perfil bem-visto pela diretoria, seria mais caro e poderia levar mais tempo para se adaptar ao futebol brasileiro.