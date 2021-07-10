Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo anuncia contratação do técnico Renato Gaúcho

Contrato do treinador vai até dezembro de 2021, mas tem cláusula de renovação automática caso Landim seja reeleito. Estreia será na quarta-feira, pela Libertadores
...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 18:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 18:35
Crédito: Divulgação/Flamengo
O Flamengo demorou menos de 24 horas para definir o novo treinador após a demissão de Rogério Ceni. Após negociação 'relâmpago' na tarde deste sábado, o clube anunciou, por meio das redes sociais, a contratação de Renato Gaúcho. O técnico assinou até o fim de 2021 e enfim realizará o sonho de dirigir o clube rubro-negro.
+ Enquete: a diretoria do Flamengo acertou ao contratar Renato Gaúcho? Vote!Sem clube desde abril, Renato Gaúcho deve ter uma rotina intensa nos primeiros dias de Flamengo. O primeiro compromisso será a ida ao Maracanã neste domingo, para assistir o jogo do Rubro-Negro contra a Chapecoense, em duelo que a equipe será comandada por Maurício Souza.
A ideia é que, no dia seguinte, ele seja apresentado no Ninho do Urubu, comande o primeiro treino com o grupo e embarque para a Argentina, onde a equipe enfrenta o Defensa y Justicia, quarta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores.
+ Rodrigo Caio volta a ser poupado e aumenta lista de desfalques do Flamengo
O contrato tem validade até o fim de 2021 porque é quando termina o mandato do presidente Rodolfo Landim, mas há uma cláusula de renovação automática em caso de reeleição. O salário não foi divulgado, mas será maior do que o de Ceni (cerca de R$ 400 mil) e consideravelmente menor que o R$ 1 milhão que o treinador recebia no Grêmio. Se prolongar o vínculo em dezembro, o técnico teria um reajuste no valor salarial. Em caso de títulos nesta temporada, Renato Gaúcho também terá direito a grandes premiações.
Apesar de certa resistência interna e de parte da torcida, o nome de Renato Gaúcho ganhou força pela viabilidade - tanto financeira quanto logística. Um treinador estrangeiro, perfil bem-visto pela diretoria, seria mais caro e poderia levar mais tempo para se adaptar ao futebol brasileiro.
Com um jeito polêmico, Renato teve passagem marcante pelo clube como atacante, em especial na conquista do Campeonato Brasileiro de 1987. Desde que virou treinador, ele já declarou diversas vezes a vontade de treinar o Flamengo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados