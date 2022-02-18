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Preparação

Flamengo: Andreas treina, zagueiro é dúvida para a Supercopa e Thiago Maia se reapresenta

Andreas Pereira fez treinamento sem restrições, Gustavo Henrique segue preparação em separado e Thiago Maia retornou após cirurgia

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 12:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 12:34
Flamengo
Andreas Pereira deve ir para o jogo no domingo Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Nesta sexta-feira (18), o elenco do Flamengo se apresentou no Ninho do Urubu para realizar o penúltimo treino antes do jogo contra o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil. O dia de preparação foi marcado pelo retorno de Andreas Pereira, que treinou sem restrições, e de Thiago Maia, que se reapresentou após passar por procedimento cirúrgico. Gustavo Henrique, que havia sentido dores no joelho, segue fazendo treinos separado do grupo.
Durante o último confronto, na vitória sobre o Madureira, Andreas Pereira sentiu dores no tornozelo e saiu de campo com uma entorse. O Flamengo informou que o atleta foi reavaliado e não teve lesão constatada. Assim, o meia fez a preparação no CT junto ao elenco. 
Thiago Maia, por sua vez, retornou após cirurgia por conta de uma ferida corto-contusa na perna esquerda. O jogador iniciou a recuperação, mas não tem previsão de volta aos gramados e está fora da Supercopa. Gustavo Henrique segue sendo dúvida para o duelo.

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