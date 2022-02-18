Flamengo: Andreas treina, zagueiro é dúvida para a Supercopa e Thiago Maia se reapresenta

Andreas Pereira deve ir para o jogo no domingo Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Nesta sexta-feira (18), o elenco do Flamengo se apresentou no Ninho do Urubu para realizar o penúltimo treino antes do jogo contra o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil. O dia de preparação foi marcado pelo retorno de Andreas Pereira, que treinou sem restrições, e de Thiago Maia, que se reapresentou após passar por procedimento cirúrgico. Gustavo Henrique, que havia sentido dores no joelho, segue fazendo treinos separado do grupo.

Durante o último confronto, na vitória sobre o Madureira, Andreas Pereira sentiu dores no tornozelo e saiu de campo com uma entorse. O Flamengo informou que o atleta foi reavaliado e não teve lesão constatada. Assim, o meia fez a preparação no CT junto ao elenco.