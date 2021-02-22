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Flamengo amplia chances matemáticas e se torna o favorito ao título do Brasileirão; veja os números

Após vitória sobre o Inter, Rubro-Negro chega aos 62% de chances de ser campeão, de acordo com o matemático Tristão Garcia...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 06:10

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 06:10

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Faltando uma rodada para o fim do Brasileirão 2020, o Flamengo se tornou o grande favorito para levantar a taça. Com a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Inter, neste domingo, o Rubro-Negro assumiu a ponta da tabela com 71 pontos e ampliou as chances matemáticas de título.
+ ATUAÇÕES: Gustavo Henrique comete pênalti, mas Gerson, Arrascaeta e Gabigol comandam virada do FlamengoSe antes da partida a equipe comandada por Rogério Ceni tinha 32% de ser campeã, agora esse número saltou para 62%. Na vice-liderança, com 69 pontos, o Colorado não depende de uma combinação de resultados para levantar a taça e viu a probabilidade despencar de 68% para 38%. As projeções são do site Infobola, do matemático Tristão Garcia.
Segundo o site americano "FiveThirtyEight", que também faz previsões baseadas em modelos matemáticos, a situação do Flamengo é ainda mais confortável. Enquanto o Rubro-Negro tem 68% de chances de se sagrar campeão brasileiro, o Inter tem apenas 32%. Antes do confronto deste domingo, as probabilidades eram de 45% e 55%, respectivamente.
+ Flamengo pode ser campeão até com derrota para o SP; veja os cenáriosCHANCES DE TÍTULO DO BRASILEIRÃO
De acordo com o Infobola:Flamengo - 62%Internacional - 38%
De acordo com o FiveThirtyEight:Flamengo - 68%Internacional - 32%
+ Simule os resultados da última rodada do Brasileirão
Na última rodada do Brasileirão, o Flamengo encara o São Paulo, na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi. No mesmo horário, o Internacional recebe o Corinthians no Beira-Rio.

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