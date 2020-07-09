Flamengo afirma que só vai transmitir a final da Taça Rio se Fluminense ou Globo não o fizerem

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em nova nota oficial, o Flamengo informou que dá razão a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ) de liberar a transmissão compartilhada, mas que só irá exibir a partida em seu canal no Youtube, caso o Fluminense ou a Rede Globo de televisão não o faça. Com isso, o clube irá aguardar a definição do imbróglio judicial entre o adversário e a emissora carioca.

Além disso, na nota, a diretoria do clube ressaltou que com o anúncio do tribunal, está garantida a possibilidade dos torcedores de assistirem ao Fla-Flu decisivo desta quarta, ao vivo, por streaming. O clube também salientou que apenas concordou com o pedido realizado pela Procuradoria na Justiça no intuito de que os torcedores pudessem ter acesso e acompanhar o jogo decisivo.

Ainda nesta quarta, o clube já havia divulgado uma nota informando que apoia a MP-984/2020, mas se colocando à disposição para transmitir a final da Taça Rio de maneira compartilhada. Dessa forma, a final da Taça Rio segue quente nos bastidores, com troca de farpas entre os rivais e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ).

Confira na íntegra a nova nota do Flamengo

É com satisfação que informamos que o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro acaba de dar razão ao pedido da Procuradoria do TJD para atribuir a ambos os clubes o mando de campo. Com isso, permite ao Flamengo transmitir som e imagem do jogo da final da Taça Rio, através de seu canal oficial de televisão, a FlaTV.

Em face disso, fica garantida a todos os torcedores, sejam eles rubro-negros ou tricolores, a possibilidade de ver o jogo desta final, ao vivo.

Apesar desta decisão favorável, o Flamengo, seguindo o que preconiza a MP 984, que garante que o direito de transmissão é do clube mandante, informa que só exercerá o direito conseguido no TJD caso o imbróglio judicial entre o Fluminense e a Rede Globo de Televisão continue e impeça a transmissão do jogo pelas duas instituições.

O Flamengo mostra assim que só concordou com o pedido feito pela Procuradoria na Justiça por acreditar que, neste momento difícil como o que passamos em nossa sociedade, a possibilidade de ver um espetáculo como a final da Taça Rio de futebol seria importante para todos os torcedores.