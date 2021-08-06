Flamengo adota cautela sobre retorno, e Rodrigo Caio segue como desfalque contra o Inter

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após poupar o time principal contra o ABC, pela Copa do Brasil, o Flamengo terá força quase máxima para encarar o Internacional neste domingo, pelo Brasileirão. O único desfalque entre os titulares será Rodrigo Caio, que segue em processo de reequilíbrio biomecânico e muscular. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "ge".

+ Quem para? Flamengo chega a 90 gols na temporada e tem média superior à de 2019O zagueiro realiza trabalho específico na parte interna do Ninho do Urubu e ainda não voltou a treinar com o grupo no campo. Com o objetivo de ter Rodrigo Caio 100% fisicamente para a reta final da temporada, o clube adota uma postura de cautela e não pretende acelerar o retorno.

Vale lembrar que o camisa 3 esteve fora das últimas três partidas do Flamengo: os dois confrontos com o ABC, nas oitavas de final da Copa do Brasil e a vitória sobre o Corinthians, na última rodada do Brasileiro.

Sem Rodrigo Caio, Renato Gaúcho tem uma vaga em aberto e precisa definir o companheiro de Gustavo Henrique na defesa. Titulares contra o ABC, Bruno Viana e Léo Pereira disputam a posição, com vantagem para o segundo, que atuou contra o Corinthians e teve atuação segura.

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Dessa forma, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Inter é: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol.