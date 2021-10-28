Flamengo abre venda de ingressos para partida contra o Atlético-MG; saiba preços e pontos de retirada

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Com horário diferentes para cada categoria de sócio-torcedor, o Flamengo abriu a venda de ingressos para a partida contra o Atlético-MG, que acontece neste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. O ingresso mais barato custa R$ 35,00 e o mais caro sai por R$ 400,00.> ATUAÇÕES: Michael se salva na eliminação do Flamengo da Copa do BrasilVale frisar que a venda de ingressos para o jogo será exclusivamente online. Além disso, a retirada e o acesso ao estádio são restritos às pessoas que apresentarem comprovante de vacinação contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante), tomadas até o dia 16/10/2021 (14 dias antes da realização do evento).

Para quem ainda não tomou a segunda dose, será necessário apresentar teste de Antígeno negativo (não reagente), realizado em um dos laboratórios da rede credenciada entre às 15h do dia 28/10/2021 e às 16h do dia 30/10/2021.

Em respeito às melhores práticas sanitárias, o uso de máscara de proteção facial, cobrindo a boca e o nariz, é obrigatório durante toda a realização da partida (Para ver todas as integrações na íntegra, clique aqui).

> Ainda dá para o Flamengo? Simule a tabela do BrasileirãoVEJA HORÁRIOS DE ABERTURA DE CADA PLANO:

28/10, às 11h00 - Pacotes28/10, às 11h30 - Maior do Mundo / +Paixão / Paixão28/10, às 12h00 - Mais Querido / +Amor28/10, às 13h00 - Sempre Contigo / Amor / +Raça28/10, às 14h00 - Jogamos Juntos / Raça28/10, às 16h00 - Onde Estiver28/10, às 18h00 - Nação Jr. / Público geral on-line

SAIBA OS PREÇOS:

NorteSócio-torcedor e meia-entrada: R$35,00Inteira: R$70,00

Leste InferiorSócio-torcedor e meia-entrada: R$50,00Inteira: R$100,00

Leste SuperiorSócio-torcedor e meia-entrada: R$40,00Inteira: R$80,00

Maracanã MaisSócio-torcedor e meia-entrada: R$232,50Inteira: R$400,00

CONFIRA OS PONTOS DE RETIRADA DOS INGRESSOS*:

*Pontos, horários e locais sujeitos a alterações.

Maracanã - Bilheteria 1Dia 29/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 30/10/2021 – Horário de 10h00 às 14h00.

Maracanã - Bilheteria 2Dia 28/10/2021 – Horário de 15h00 às 20h00.Dia 29/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 30/10/2021 – Horário de 10h00 às 14h00.

Gávea - Balcão ao lado do setor de cobrança - Somente Sócios do clubeAvenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 28/10/2021 – Horário de 15h00 às 20h00.Dia 29/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 30/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.

Gávea - Bilheteria externaRua Ministro Raul Machado, próximo à Praça Nossa Senhora Auxiliadora.Dia 28/10/2021 – Horário de 15h00 às 20h00.Dia 29/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 30/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.

Gávea - Bilheteria externaPraça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 28/10/2021 – Horário de 15h00 às 20h00. - Somente GratuidadeDia 29/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00. - Somente Gratuidade

SambódromoEsquina da R.Benedito Hipólito com a R.Marquês de SapucaíDia 28/10/2021 – Horário de 15h00 às 20h00.Dia 29/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 30/10/2021 – Horário de 10h00 às 19h00.

Shopping Nova AméricaEstacionamento / Entrada Azul, próximo ao acesso C.Dia 28/10/2021 – Horário de 15h00 às 20h00.Dia 29/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 30/10/2021 – Horário de 10h00 às 19h00.

DowntownEstacionamento próximo a Americanas Express.Avenida das Américas nº500 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.Dia 28/10/2021 – Horário de 15h00 às 20h00.Dia 29/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 30/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.

Via ParqueLoja ao lado do espaço rubro negro.Avenida Ayrton Senna nº3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.Dia 28/10/2021 – Horário de 15h00 às 20h00.Dia 29/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 30/10/2021 – Horário de 10h00 às 17h00.