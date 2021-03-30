Flamengo abre negociação por nova prorrogação de vínculo com Pepê

O Flamengo tem interesse e abriu negociação para prorrogar o vínculo do meia Pepê, de 23 anos. O atual contrato do atleta - que ganhou espaço na última temporada sob o comando do técnico Rogério Ceni - é válido até 30 de junho de 2021. A informação foi inicialmente publicada pelo portal "Globoesporte".

Neste início de temporada 2021, Pepê foi titular nas cinco partidas do Carioca, período no qual o Rubro-Negro atuou com um time alternativo comandada por Maurício Souza, do Sub-20. A partir desta quarta, contra o Bangu, o meia voltará a ser uma opção. Contudo, as atuações do meia agradaram Ceni e mudaram a trajetória do atleta, que esteve perto de deixar o clube em 2020.Após empréstimos para clubes de Portugal e praticamente sem espaço no Flamengo em 2020, Pepê ganhou chances em sequência a partir de novembro, com a chegada de Ceni, participando de 10 rodadas na reta final do Brasileirão.