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futebol

Flamengo abre negociação por nova prorrogação de vínculo com Pepê

O meia de 23 anos tem contrato com o Flamengo até 30 de junho de 2021...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 16:30

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 16:30
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo tem interesse e abriu negociação para prorrogar o vínculo do meia Pepê, de 23 anos. O atual contrato do atleta - que ganhou espaço na última temporada sob o comando do técnico Rogério Ceni - é válido até 30 de junho de 2021. A informação foi inicialmente publicada pelo portal "Globoesporte".
Neste início de temporada 2021, Pepê foi titular nas cinco partidas do Carioca, período no qual o Rubro-Negro atuou com um time alternativo comandada por Maurício Souza, do Sub-20. A partir desta quarta, contra o Bangu, o meia voltará a ser uma opção. Contudo, as atuações do meia agradaram Ceni e mudaram a trajetória do atleta, que esteve perto de deixar o clube em 2020.Após empréstimos para clubes de Portugal e praticamente sem espaço no Flamengo em 2020, Pepê ganhou chances em sequência a partir de novembro, com a chegada de Ceni, participando de 10 rodadas na reta final do Brasileirão.
Assim, em dezembro, o meia teve o vínculo renovado - se encerrava na virada para 2021 - até junho deste ano. Agora, a diretoria quer estender o contrato.

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