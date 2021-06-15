Flamengo - Relacionados

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Ainda sem Ceni, o Rubro-Negro - com a vantagem por ter vencido na ida por 1 a 0 - recebe o Coxa às 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 19:00

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 19:00

Crédito: Alexandre Vidal / CRF
Invicto há 15 jogos na temporada, o Flamengo vai em busca da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Na tarde desta terça-feira, o Rubro-Negro encerrou a preparação para o duelo da volta da terceira fase da competição, a ser realizado contra o Coritiba, às 21h30 desta quarta, no Maracanã. E o clube já divulgou os jogadores relacionados. Não há surpresas em relação à lista.Como Rogério Ceni ainda não estará de volta por conta da Covid-19, Maurício Souza, técnico do Sub-20, comandará o Flamengo no terceiro jogo consecutivo.
O confronto desta quarta no Rio definirá o 16º e último classificado para as oitavas da Copa do Brasil (veja todos os resultados). Como o duelo de ida foi vencido pelo clube carioca, por 1 a 0, o Rubro-Negro joga por um empate para avançar, enquanto o Coxa necessita de uma vitória por dois gols de diferença.
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

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