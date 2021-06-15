Flamengo - Relacionados

Invicto há 15 jogos na temporada, o Flamengo vai em busca da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Na tarde desta terça-feira, o Rubro-Negro encerrou a preparação para o duelo da volta da terceira fase da competição, a ser realizado contra o Coritiba, às 21h30 desta quarta, no Maracanã. E o clube já divulgou os jogadores relacionados. Não há surpresas em relação à lista.Como Rogério Ceni ainda não estará de volta por conta da Covid-19, Maurício Souza, técnico do Sub-20, comandará o Flamengo no terceiro jogo consecutivo.