Fla-Flu terá o duelo do ataque mais positivo e da defesa menos vazada do Carioca

Flamengo e Fluminense fazem nesta quarta-feira, às 21h40, no Maracanã, o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca 2022. Essa será a terceira vez consecutiva que os rivais decidem o Estadual. Nas duas primeiras, triunfos do time da Gávea que busca o inédito tetracampeonato na história - venceu também o Vasco em 2019.

A decisão colocará frente a frente exatamente o melhor ataque da competição contra a defesa menos vazada. O Rubro-Negro, comandado pelo técnico Paulo Sousa, soma 29 gols em 13 jogos disputados e tem um dos artilheiros do campeonato, Gabigol, com oito bolas na rede - mesma marca de Erison, do Botafogo. Já o Tricolor, de Abel Braga, sofreu apenas 4 gols em toda a disputa.

As duas equipes, no entanto, compartilham alguns números parecidos. Os dois são os únicos que atingiram a marca das 200 finalizações no Carioca: foram 230 tentativas do Flamengo e 200 do Fluminense. Os times são também os que mais trocaram passes - 5297 certos do Fla contra 4888 do Flu - e mais arriscaram cruzamentos na competição - 312 x 299, com vantagem para o atual tricampeão. Os dados são do site de estatísticas Footstats.

FLAMENGO NO CARIOCA 202213 jogos10 vitórias2 empates1 gol29 gols marcados (1º)8 gols sofridos (2º)230 finalizações (1º)5297 passes certos (1º)312 cruzamentos (1º)194 desarmes certos (1º)

FLUMINENSE NO CARIOCA 202213 jogos​10 vitórias1 empates2 derrotas​18 gols marcados (4º)4 gols sofridos (1º)200 finalizações (2º)​4888 passes certos (2º)​299 cruzamentos (2º)​168 desarmes certos (4º)