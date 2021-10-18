Fla-Flu na base e no profissional, feminino... veja a agenda e onde assistir o Fluminense na semana

Depois de uma importante vitória sobre o Athletico-PR, o Fluminense inicia a semana se preparando para o clássico com o Flamengo, no próximo sábado. No entanto, não é apenas o time profissional que terá um confronto com o rival. Na base, o Sub-17 faz a partida adiada da 8ª rodada do Campeonato Carioca na quarta-feira. Além disso, a semana do Flu terá também duas partidas do time feminino pelo Estadual, diante de Serra Macaense e Boavista, na quarta e no domingo, respectivamente. Ambos tem transmissão da FluTV. As equipes Sub-20, no Torneio OPG, e Sub-15, no Carioca, também entram em campo ao longo dos próximos dias.