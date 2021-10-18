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Fla-Flu na base e no profissional, feminino... veja a agenda e onde assistir o Fluminense na semana

Tricolor terá confrontos importantes nas categorias de base e encara o rival pelo Brasileirão no próximo sábado, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 12:55

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 12:55

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Depois de uma importante vitória sobre o Athletico-PR, o Fluminense inicia a semana se preparando para o clássico com o Flamengo, no próximo sábado. No entanto, não é apenas o time profissional que terá um confronto com o rival. Na base, o Sub-17 faz a partida adiada da 8ª rodada do Campeonato Carioca na quarta-feira. Além disso, a semana do Flu terá também duas partidas do time feminino pelo Estadual, diante de Serra Macaense e Boavista, na quarta e no domingo, respectivamente. Ambos tem transmissão da FluTV. As equipes Sub-20, no Torneio OPG, e Sub-15, no Carioca, também entram em campo ao longo dos próximos dias.
Os confrontos do Sub-17 e do Sub-15 no próximo sábado, pelo Estadual, podem decidir o título da Taça Guanabara em ambas as categorias.
Veja a tabela do BrasileirãoVEJA A AGENDA DA SEMANA:
QUARTA-FEIRA (20/10)
Fluminense x Flamengo - 10hCampeonato Carioca Sub-17CT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)Transmissão: FluTV
Fluminense x Serra Macaense - 15hCampeonato Carioca FemininoLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: FluTV
Fluminense x Serra Macaense - 15hTorneio OPG Sub-20 (ida, quartas de final)Moacyrzão, Macaé (RJ)
SÁBADO (23/10)
Fluminense x Bangu - 13hCampeonato Carioca Sub-17CT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)
Fluminense x Bangu - 15hCampeonato Carioca Sub-15CT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)
Fluminense x Flamengo - 19hCampeonato BrasileiroMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: Premiere e tempo real do LANCE!
DOMINGO (24/10)
Fluminense x Boavista - 10hCampeonato Carioca FemininoCT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)Transmissão: FluTV

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