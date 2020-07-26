'Fizemos um jogo consistente na parte tática', diz Odair Hellmann

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O técnico Odair Hellmann destacou a maneira como o Fluminense garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, neste sábado, no Estádio Nilton Santos. Em entrevista após o confronto, o comandante apontou que a partida amistosa, válida pela Taça Gerson e Didi, foi um teste de alto nível na preparação para o Brasileirão.

- Foi muito bom o jogo, de amistoso só mesmo o nome. Acho que as duas equipes produziram um bom jogo, de muita competitividade, no qual alternamos muito. O Botafogo teve oportunidades, nós também tivemos. O importante é que fizemos um jogo consistente na avaliação tática - disse.

Em seguida, o treinador avaliou como a equipe se portou no confronto.

- Subimos mais a marcação, aumentamos o bloco da marcação. Além disto, procuramos outros movimentos, fizemos sincronismos diferentes, independentemente do setor do campo. É claro que temos situações para corrigirmos, para evoluirmos. Teremos uma semana cheia e vamos trabalhar - e, em seguida, declarou:

- Tivemos um início forte e este amistoso traz uma régua para nós, porque o Botafogo é um time organizado e elevou o nível do jogo. Para nós é muito importante - complementou.