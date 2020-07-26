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futebol

'Fizemos um jogo consistente na parte tática', diz Odair Hellmann

Comandante exalta teste de alto nível para o Fluminense neste sábado, vê melhora na marcação e maior sincronismo da equipe no 1 a 0 sobre o Botafogo...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 23:13

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 23:13

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O técnico Odair Hellmann destacou a maneira como o Fluminense garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, neste sábado, no Estádio Nilton Santos. Em entrevista após o confronto, o comandante apontou que a partida amistosa, válida pela Taça Gerson e Didi, foi um teste de alto nível na preparação para o Brasileirão.
- Foi muito bom o jogo, de amistoso só mesmo o nome. Acho que as duas equipes produziram um bom jogo, de muita competitividade, no qual alternamos muito. O Botafogo teve oportunidades, nós também tivemos. O importante é que fizemos um jogo consistente na avaliação tática - disse.
Em seguida, o treinador avaliou como a equipe se portou no confronto.
- Subimos mais a marcação, aumentamos o bloco da marcação. Além disto, procuramos outros movimentos, fizemos sincronismos diferentes, independentemente do setor do campo. É claro que temos situações para corrigirmos, para evoluirmos. Teremos uma semana cheia e vamos trabalhar - e, em seguida, declarou:
- Tivemos um início forte e este amistoso traz uma régua para nós, porque o Botafogo é um time organizado e elevou o nível do jogo. Para nós é muito importante - complementou.
Na semana que vem, o Tricolor das Laranjeiras volta a enfrentar o Botafogo, pelo torneio amistoso Taça Gerson e Didi. A equipe estreia no Campeonato Brasileiro em 9 de agosto, contra o Grêmio.

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