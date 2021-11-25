Final do Brasileiro sub-20 entre São Paulo e Inter no Morumbi terá entrada gratuita; veja informações

O São Paulo divulgou as orientações para a partida contra o Internacional, pelo segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro sub-20. O duelo acontecerá neste domingo (28), às 11h, no Morumbi. A torcida tricolor terá entrada gratuita na final. A partir das 9h, os portões 2, 4, 5, 6 e 17B (entrada com acessibilidade) estarão abertos para a chegada do público. São 10 mil ingressos para a torcida do São Paulo. O Inter terá direito a 3 mil lugares e a entrada é pelo portão 15A. Já os conselheiros e diretores poderão entrar pelo portão 14.

O São Paulo chega pela primeira vez na decisão do campeonato e terá um reforço extra na partida com a presença de torcedores. O primeiro jogo, realizado no Beira-Rio, acabou com vitória dos gaúchos por 2 a 0.VEJA AS ORIENTAÇÕES PARA ASSISTIR AO JOGO NO MORUMBI Cada pessoa tenha em mãos o documento de identificação;Em caso de filas, deve ser respeitada a distância mínima de 1,5m entre cada pessoa;Todos deverão utilizar máscara de proteção;Todas as pessoas deverão higienizar as mãos com Álcool em Gel;Todas as pessoas deverão receber a medição da temperatura corporal pelo profissional responsável. Não será permitida a entrada de pessoas caso a temperatura corporal exceda 37,5 ºC.