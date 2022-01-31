Fim dos bandeirinhas? Mundial de Clubes terá máquina que assinala impedimentos automaticamente

Prestes a realizar mais uma edição do Mundial de Clubes, que começa na próxima quinta-feira, a Fifa terá mais um auxílio tecnológico no torneio. De acordo com o portal "UOL", a entidade testará a implantação de uma máquina que assinala automaticamente os impedimentos.O sistema é utilizado em conjunto com o VAR, que avisa diretamente ao árbitro de campo caso um atleta seja flagrado em posição irregular. Desta maneira, não é mais necessário que o auxiliar do VAR posicione linhas verticais e horizontais de forma manual para identificar o posicionamento do jogador.

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- A tecnologia de rastreamento conta com um sistema de câmeras que captura o movimento de todos os jogadores e da bola. Os diferentes ângulos fornecem até 29 pontos de dados por cada jogador, que compõem o esqueleto animado desses atletas - diz trecho da publicação do "UOL".

Esta será a segunda vez que o dispositivo será usado pela Fifa. No fim de 2021, na Copa Árabe, evento-teste para a Copa do Mundo, a tecnologia ficou disponível. O resultado, na avaliação da entidade, foi positivo. Caso aprovada pela International Board (IFAB), a máquina poderá estar no Mundial do Qatar.

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Em outubro do ano passado, Arsène Wenger, atual chefe de desenvolvimento global de futebol da Fifa, já havia admitido que a Copa do Mundo de 2022 poderia contar com esta tecnologia. Se de fato ocorrer, será o terceiro Mundial seguido com implementação de uma grande tecnologia. Em 2014 o dispositivo da linha do gol foi usado, enquanto em 2018 o VAR fez sua estreia.