Fim da novela: Flamengo anuncia a contratação de David Luiz

Crédito: Reprodução/Flamengo

É oficial: David Luiz é o novo reforço do Flamengo para a temporada. Neste sábado, o Rubro-Negro anunciou a contratação do zagueiro, que firma contrato até o fim de 2022. Na última sexta-feira, os representantes do jogador e os dirigentes do clube se reuniram e apenas a assinatura do contrato separou David Luiz do anúncio.> Entenda a importância da contratação de David Luiz pelo FlamengoVale lembra que o jogador estava livre no mercado desde junho, quando deixou o Arsenal, da Inglaterra. Com aquisição, David Luiz se junta a Bruno Viana, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Gabriel Noga como opões para a zaga do time comandado por Renato Gaúcho. > Veja a tabela do Brasileirão

No fim do mês passado, quando questionado sobre David Luiz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afastou a possibilidade de contratá-lo. O dirigente, inclusive, afirmou "ser pouco provável" que o atleta reforçasse o clube. Apesar dessa negativa, a diretoria manteve a discrição e seguiu as tratativas para que a negociação tivesse um final feliz.

Na carreira, segundo o site "ogol", David Luiz conquistou 21 títulos. São eles: Campeonato Português, Taça da Liga Portuguesa (3) Campeonato Francês (2), Taça da Liga Francesa (2), Copa da França (2), "Trophée des Champions" (2), Taça da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra (3) e Supercopa da Inglaterra.

Além disso, o zagueiro também conquistou uma Copa das Confederações, uma Liga dos Campeões e duas Europas League. Uma dos possíveis destinos de David Luiz, antes de fechar com o Flamengo, era o Benfica. O jogador tem identificação com o clube português e boa relação com o técnico Jorge Jesus. No entanto, as tratativas com os lusitanos não foram para frente.