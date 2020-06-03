Fim da espera! Jorge Jesus aceita renovar com o Flamengo até 2021

Alívio e euforia. Estes são os sentimentos do torcedor do Flamengo, cujo clube chegou a um acordo para a renovação do contrato de Jorge Jesus. Agora, o novo vínculo do treinador irá até junho de 2021 - e deve ser anunciado oficialmente em breve. O anterior, cabe destacar, expiraria no dia 19 deste mês.

Jesus foi anunciado pelo Flamengo em 1º de junho de 2019. E o treinador possui uma curiosidade neste período em que está à frente do clube carioca: soma mais taças levantadas, cinco, ao todo, do que derrotas (quatro).

Para manter o técnico mais vitorioso dos últimos anos no Flamengo, o Rubro-Negro vinha lidando as conversas pela renovação do português com cautela, ciente de que o contrato do treinador expiraria em breve e utilizando o tempo a seu favor, nos moldes da novela Gabigol.

A duração do novo acordo vinha sendo um dos entraves nas conversas, já que o Flamengo desejava, desde o início, estender o contrato até dezembro de 2021 - que é quando encerra a gestão de Rodolfo Landim. Mas o escopo inicial não foi alcançado.

Os valores de bonificações atreladas às conquistas e cláusulas para a sua saída, como ofertas de clubes pré-determinados da Europa, também estavam em pauta, sobretudo após a pandemia do novo coronavírus, que fez com que Jesus abrisse mão da pedida inicial, tendo em vista recente a alta do euro.

Pelo bem da Nação, Jesus ficou.

NÚMEROS DE JESUS PELO FLAMENGO

Jogos: 52 Vitórias: 39Empates: 9Derrotas: 4​Aproveitamento: 81%Títulos: 5 (Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Taça Guanabara).

CURIOSIDADES DE JESUS PELO FLAMENGO

- Jesus soma mais taças levantadas (cinco) do que derrotas (quatro), que ocorreram diante de Emelec (Libertadores), Bahia (Brasileiro), Santos (Brasileiro) e Liverpool (Mundial de Clubes).

- Jesus está invicto em clássicos. Em sete confronto ante os arquirrivais, são seis vitórias e um empate. O aproveitamento, neste recorte, é de 90,5%.