Fim da espera! Jorge Jesus aceita renovar com o Flamengo até 2021

Alívio e euforia. Estes são os sentimentos do torcedor do Flamengo, cujo clube chegou a um acordo para a renovação do contrato de Jorge Jesus. Agora, o novo vínculo do treinador irá até junho de 2021 - e deve ser anunciado oficialmente em breve. O anterior, cabe destacar, expiraria no dia 19 deste mês.
Jesus foi anunciado pelo Flamengo em 1º de junho de 2019. E o treinador possui uma curiosidade neste período em que está à frente do clube carioca: soma mais taças levantadas, cinco, ao todo, do que derrotas (quatro).
Para manter o técnico mais vitorioso dos últimos anos no Flamengo, o Rubro-Negro vinha lidando as conversas pela renovação do português com cautela, ciente de que o contrato do treinador expiraria em breve e utilizando o tempo a seu favor, nos moldes da novela Gabigol.
A duração do novo acordo vinha sendo um dos entraves nas conversas, já que o Flamengo desejava, desde o início, estender o contrato até dezembro de 2021 - que é quando encerra a gestão de Rodolfo Landim. Mas o escopo inicial não foi alcançado.
Os valores de bonificações atreladas às conquistas e cláusulas para a sua saída, como ofertas de clubes pré-determinados da Europa, também estavam em pauta, sobretudo após a pandemia do novo coronavírus, que fez com que Jesus abrisse mão da pedida inicial, tendo em vista recente a alta do euro.
Pelo bem da Nação, Jesus ficou.
NÚMEROS DE JESUS PELO FLAMENGO
Jogos: 52 Vitórias: 39Empates: 9Derrotas: 4Aproveitamento: 81%Títulos: 5 (Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Taça Guanabara).
CURIOSIDADES DE JESUS PELO FLAMENGO
- Jesus soma mais taças levantadas (cinco) do que derrotas (quatro), que ocorreram diante de Emelec (Libertadores), Bahia (Brasileiro), Santos (Brasileiro) e Liverpool (Mundial de Clubes).
- Jesus está invicto em clássicos. Em sete confronto ante os arquirrivais, são seis vitórias e um empate. O aproveitamento, neste recorte, é de 90,5%.
- O Mister também está invicto no Maracanã. Na casa rubro-negra, em 27 jogos por lá, são 24 vitórias e três empates - um incrível aproveitamento de 93%.E MAIS:Braz posta bandeira de Portugal e indica renovação com Jorge Jesus'Até quando nós, negros, seremos discriminados pela cor de nossa pele?', questiona Bruno HenriquePesquisa de jornal espanhol coloca torcidas de clubes brasileiros no top 10 das melhores do mundo. Confira! E MAIS: