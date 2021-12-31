Filho de Narciso, Ruan Santos disputa Copinha pelo Palmeiras mirando bater marca do pai

Presente na lista do Palmeiras para a disputa da Copa São Paulo 2022, o zagueiro Ruan Santos, de 18 anos, vive a expectativa de disputar sua primeira Copinha com a camisa do Verdão e buscar o título inédito para a galeria do clube.

Filho do ex-jogador Narciso, o jovem também pode superar uma marca familiar dentro da competição. Em 2013, seu pai foi o treinador responsável por levar o Palmeiras às semifinais do torneio, melhor colocação do clube na última década. Apesar de toda a infraestrutura da base palestrina, apenas o Alviverde de Gabriel Jesus, em 2015, repetiu o desempenho desde então.

Em entrevista EXCLUSIVA ao NOSSO PALESTRA, Ruan afirmou a motivação pessoal e demostrou felicidade ao relembrar o feito do seu pai. Aos olhos do jovem, a conquista da Copinha seria a afirmação da força da base do clube.– Fico feliz pelo meu pai ter atingido até aqui a melhor campanha do Palmeiras na Copa São Paulo. Mas claro que quero ultrapassar este feito dele. A Copinha é a maior competição nacional de base do país e a sua conquista é de extrema relevância para a equipe campeã. Queremos superar estas marcas e enfim fazermos com que o clube conquiste o título da competição. Seria para carimbar com chave de ouro a força da base palmeirense – contou o zagueiro.

Já treinando na Academia de Futebol, em São Paulo, ao lado de todo grupo selecionado para representaras o Palmeiras no torneio, o defensor destacou a confiança e o foco pelo objetivo de quebrar o tabu alviverde na competição de maior vitrine para as categorias de base do futebol brasileiro.

– Estamos bastante focados nos nossos objetivos. Sabemos que é a maior competição de base do Brasil e a visibilidade que ela dá a cada atleta. Após a conquista do Paulista Sub-20 (em dezembro), a nossa cabeça se voltou totalmente à Copinha e agora o foco é totalmente este – analisou ao NP.

Campeão do Paulistão Sub-20 na última semana, depois de bater o Mirassol no Allianz Parque e novamente no interior paulista, a equipe comandada por Paulo Victor Gomes chega motivada para fazer história na competição. Além do ritmo de jogo, o entrosamento também pode ser um trunfo para o grupo. Ao todo, desde a chegada do comandante, em outubro, o time está invicto, seja no Paulista ou representando o time profissional no Brasileirão, com 14 jogos, nove vitórias, cinco empates, 29 gols marcados e apenas quatro tentos sofridos.

– Com o título, chegamos bem confiantes para a disputa da Copa São Paulo. Além disso, somos um grupo que atua junto há um bom tempo, cada atleta conhece as características de seus companheiros. Isso é bom, mostra que o elenco está totalmente entrosado e focado no mesmo objetivo. Além disso, pelo fato de termos chegado à final e conquistado o Paulista, nosso ritmo de jogo não foi interferido neste pouco tempo que ficamos sem atuar – finalizou Ruan.No Palmeiras desde 2017, após ser descoberto na Portuguesa Santista, o defensor tem idade para mais duas temporadas como jogador de categorias de base, com contrato até setembro de 2023 e multa rescisória milionária, de 80 milhões de euros – R$ 530 milhões, na cotação atual. Titular no início da atual temporada, mas perdendo espaço ao longo do ano, o atleta soma 19 jogos na categoria Sub-20 em 2021, com um gol e duas assistências.

Dentro do elenco palestrino na competição, o jovem vai disputar vaga na defesa com Michel, Naves e Lucas Freitas, os principais zagueiros inscritos. Além dos quatro nomes, a comissão técnica de Paulo Victor Gomes levou os defensores Jhow e Talisca para a disputa do certame nacional.

O Palmeiras inicia a trajetória rumo ao título da Copinha no dia 05 de janeiro (quarta-feira), às 15h15 (de Brasília), no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema-SP. A equipe volta aos gramados no sábado (08) e na terça-feira (11), diante de Real Ariquemes e Água Santa, respectivamente.