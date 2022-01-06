Figueiredo exalta atuação do Vasco e projeta duelo contra o Rio Claro na Copinha: 'Vamos encarar como final'

Após golear o Lagarto na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vasco terá pela frente um jogo decisivo contra o Rio Claro, no sábado, às 14h. Um dos destaques diante do time sergipano, Figueiredo, que marcou dois gols, exaltou a atuação da equipe e projetou o duelo que pode carimbar a classificação dos Meninos da Colina para a próxima fase.- Muito bom. Marcar na estreia é sempre bom pra aumentar a confiança. A equipe foi bastante consistente no jogo, agora é manter o ritmo e não deixar cair para o próximo jogo - disse o atacante, e emendou:

- Vamos encarar como final (duelo contra o Rio Claro, no sábado). Temos metas de jogo a jogo. Vamos dar nosso máximo para poder já garantir a classificação - completou

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Capitão e um dos mais experientes do grupo, Figueiredo destacou que tenta passar confiança para os mais jovens. O atleta, que estava entre os profissionais na temporada passada, busca ajudar os companheiros que ainda procuram espaço. Um deles é jovem Rayan, de apenas 15 anos, que estreou no Sub-20 e marcou um dos gols da vitória desta quarta.

- Tento passar o máximo de confiança a eles, E deixá-los leves para poder desenvolver o melhor futebol - explicou.

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