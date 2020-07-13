Fifa suspende Rony por quatro meses; jogador do Palmeiras pode recorrer

Crédito: Rony foi suspenso por quatro meses pela Fifa pela saída do Japão, no fim de 2017 (Cesar Greco/Agência Palmeiras

Prestes a confirmar a negociação de Dudu com o Al Duhail, do Qatar, o Palmeiras recebeu nesta segunda-feira a notícia de que será desfalcado de mais um titular no setor ofensivo. A Fifa comunicou a decisão de suspender Rony por quatro meses, por conta do imbróglio em sua saída do Albirex Niigata, do Japão, no final de 2017. Ainda cabe recurso.