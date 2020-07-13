Fifa suspende Rony por quatro meses; jogador do Palmeiras pode recorrer

Prestes a confirmar a negociação de Dudu com o Al Duhail, do Qatar, o Palmeiras recebeu nesta segunda-feira a notícia de que será desfalcado de mais um titular no setor ofensivo. A Fifa comunicou a decisão de suspender Rony por quatro meses, por conta do imbróglio em sua saída do Albirex Niigata, do Japão, no final de 2017. Ainda cabe recurso.
A informação foi publicada primeiramente pelo Globo Esporte. O atacante fica impedido de entrar em campo em partidas oficiais até novembro e, também, recebeu multa de 1.129.499 dólares (equivalente a R$ 6.040.560,65, na cotação atual), com juros de 5% de março até o pagamento. O prazo para que seja desembolsado esse valor é de 30 dias.