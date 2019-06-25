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Cidade-sede

Fifa oficializa Kleber Andrade como um dos palcos do Mundial Sub-17

O município de Cariacica vai ser uma das cidades-sede da competição, que vai reunir 24 seleções entre outubro e novembro

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 14:42

Publicado em 

25 jun 2019 às 14:42
O estádio Kleber Andrade Crédito: G1
Agora é oficial. O município de Cariacica vai ser uma das cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol Sub-17, que acontece de 26 de outubro a 17 de novembro. O martelo já havia sido batido no início de junho, porém nesta segunda-feira (24) o presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, Gustavo Vieira, recebeu o documento com a confirmação do presidente do Comitê Organizador da Copa, Rogério Caboclo.
A Fifa escolheu o Kleber Andrade como palco de jogos. O estádio, inclusive, já vem recebendo melhorias estruturais e operacionais para a competição
A Copa do Mundo vai reunir 24 seleções de jovens jogadores: Brasil, Austrália, Japão, República da Coreia, Tajiquistão, Angola, Camarões, Nigéria, Senegal, Canadá, Haiti, México, EUA, Argentina, Chile, Equador, Paraguai, Nova Zelândia, Ilhas Salomão, França, Hungria, Itália, Holanda e Espanha.
Fifa oficializa Kleber Andrade como um dos palcos do Mundial Sub-17

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