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Fifa flexibiliza prazo, e Palmeiras 'ganha' duas semanas para enviar lista de inscritos para o Mundial

Data final para o envio seria nesta segunda-feira, porém com a alta de casos de Covid-19, a entidade decidiu adiar prazo para 48 horas antes da estreia dos clubes na competição...

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 11:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 11:55
O torcedor do Palmeiras acordou com a expectativa de, finalmente, ver divulgada a lista final de inscritos para o Mundial de Clubes, que acontece em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro. No entanto, por decisão da Fifa, o Verdão "ganhou" mais duas semanas para decidir quem serão os 23 escolhidos para disputar o torneio. Um novo reforço é considerado improvável.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Estava previsto para esta segunda, dia 24 de janeiro, a divulgação da lista de jogadores que defenderão o Alviverde no Mundial, uma vez que era esse o prazo dado pela entidade máxima do futebol. Acontece que, por conta do aumento do número de casos de Covid-19 em todo o planeta, a Fifa decidiu mudar essa data pensando em não prejudicar os times que estarão na disputa.
Assim, foi liberado que os clubes possam inscrever seus jogadores até 48 horas antes de suas estreias no Mundial. No caso do Palmeiras, esse prazo será o dia 6 de fevereiro, uma vez que a primeira partida do Verdão na competição será no dia 8, contra Al Ahly, do Egito, ou Monterrey, do México. Com isso, Abel Ferreira ganha mais duas semanas para decidir quem serão seus 23 escolhidos.
O Alviverde já estará em Abu Dhabi quando o prazo terminar, uma vez que a delegação embarca no dia 2 de fevereiro para iniciar a adaptação e a preparação para a disputa da semifinal. Por isso, a expectativa é de que todos os jogadores do elenco sejam levados na viagem e a disputa interna por vaga entre os 23 inscritos seguirá acontecendo a poucos dias da estreia do time.
Segundo apurou o LANCE!, a flexibilização do prazo para inscrição não muda o cenário da busca por um centroavante de peso. A contratação de reforço nestas duas semanas é considerada improvável. O foco continua sendo fortalecer essa posição, porém com expectativa para depois da disputa do Mundial de Clubes, em que o Palmeiras deverá ir mesmo com o elenco atual.
Crédito: AbelterámaisduassemanasantesdedivulgarsualistadeinscritosparaoMundial(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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