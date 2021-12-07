FIFA faz menção ao título histórico da Taça Brasil de 66 do Cruzeiro em cima do Santos de Pelé

Apesar do mau momento, o Cruzeiro ainda tem páginas heróicas imortais, como diz o seu hino. A FIFA fez uma postagem em suas redes sociais celebrando os 55 anos da conquista do título da Taça Brasil diante do Santos de Pelé, no Estádio Pacaembu, em 7 de dezembro de 1966 . A Fifa relembrou e definiu como uma das "surpresas mais impressionantes da história do futebol brasileiro". O Cruzeiro venceu o primeiro jogo com goleada por 6 a 2 sobre o Santos, no Mineirão, diante de um público de 77.325 pessoas. Na volta, o Peixe fez 2 a 0 e se confirmasse o resultado, levaria a decisão para o terceiro jogo. A Raposa virou a partida para 3 a 2. No segundo tempo do jogo, sob forte chuva em São Paulo, o Cruzeiro virou o jogo com Tostão. Piazza e Natal, que marcou o gol que sacramentou a vitória celeste que ficou marcada na história. FICHA TÉCNICASANTOS 2 x 3 CRUZEIRO Motivo: jogo de volta da final da Taça BrasilData: 7 de dezembro de 1996Horário: 21h (Brasília)Local: Estádio Pacaembu, em São Paulo (SP)Árbitro: Armando MarquesAssistentes: Germinal Alba (SP) e Antônio Medeiros (SP)Santos: Cláudio; Lima, Haroldo, Oberdan, Zé Carlos, Zito; Megálvio, Amauri (Dorval); Toninho Guerreiro, Pelé e Edu. Técnico: Lula.Cruzeiro: Raul; Pedro Paulo, William, Procópio, Neco, Piazza; Dirceu Lopes, Natal, Evaldo; Tostão e Hilton Oliveira. Técnico: Airton Moreira.