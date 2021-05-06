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futebol

Fifa enaltece golaço de Bruno Henrique contra a LDU e cita a possibilidade de Prêmio Puskás

Atacante do Flamengo marcou um dos gols na vitória por 3 a 2, em Quito, pela Libertadores...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 11:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 11:32
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na última terça, o Flamengo venceu a LDU por 3 a 2, em Quito, e fechou o 1º turno do Grupo G da Libertadores com 100% de aproveitamento, ou seja, três vitórias nos três jogos realizados. E um dos gols diante dos equatorianos foi uma pintura de Bruno Henrique, a qual a Fifa repercutiu em seu perfil oficial nas redes sociais, citando, inclusive, a possibilidade dele concorrer ao Prêmio Puskás - entregue anualmente ao gol mais bonito da temporada. Na postagem, a Fifa lembra de outros astros do Flamengo que ficaram marcados por belos gols em jogos específicos, como a bicicleta de Arrascaeta contra o Ceará (2019), o popular após elástico de Romário contra o Corinthians (1999), o de falta de Petkovic diante do Vasco (2001) e os de "Zico versus todos" - em tom bem-humorado e reverenciador.
Veja a postagem, que conta com quase 10 mil curtidas no Twitter: Com o último tento, Bruno Henrique assumiu a vice-liderança do ranking de artilheiros do Flamengo na história da Libertadores, com dez gols, ao todo, se juntando a Gaúcho e Tita. Já fez 22 partidas pelo clube no torneio.+ Veja a tabela completa da Libertadores
Os artilheiros são Gabigol e Zico, com 16 bolas na rede em Libertadores, sendo que o camisa 9 igualou o Galinho de Quitino justamente diante da LDU - foi o autor dos outros dois gols no triunfo por 3 a 2, no Estádio Casa Blanca.

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