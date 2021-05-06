Fifa enaltece golaço de Bruno Henrique contra a LDU e cita a possibilidade de Prêmio Puskás

Na última terça, o Flamengo venceu a LDU por 3 a 2, em Quito, e fechou o 1º turno do Grupo G da Libertadores com 100% de aproveitamento, ou seja, três vitórias nos três jogos realizados. E um dos gols diante dos equatorianos foi uma pintura de Bruno Henrique, a qual a Fifa repercutiu em seu perfil oficial nas redes sociais, citando, inclusive, a possibilidade dele concorrer ao Prêmio Puskás - entregue anualmente ao gol mais bonito da temporada. Na postagem, a Fifa lembra de outros astros do Flamengo que ficaram marcados por belos gols em jogos específicos, como a bicicleta de Arrascaeta contra o Ceará (2019), o popular após elástico de Romário contra o Corinthians (1999), o de falta de Petkovic diante do Vasco (2001) e os de "Zico versus todos" - em tom bem-humorado e reverenciador.