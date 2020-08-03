FielZone terá Drive-in Funfest do Timão para Corinthians x Palmeiras

O Drive-in Funfest FielZone, localizado em Alphaville, iniciou a venda dos ingressos exclusivamente para a torcida corintiana para a primeira partida da final do Campeonato Paulista. O jogo Corinthians e Palmeiras está marcado para esta quarta-feira às 21h30 e os ingressos custam 80 reais por carro com até 4 pessoas.O local tem espaço para 120 carros, em um ambiente totalmente seguro, que segue todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O torcedor tem a permissão de assistir ao clássico fora do carro, desde que esteja de máscara e permaneça no local demarcado.