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futebol

FielZone terá Drive-in Funfest do Timão para Corinthians x Palmeiras

Bateria da escola de samba Gaviões da Fiel e show do grupo de samba Art Stilo animam os torcedores que quiserem acompanhar o jogo de ida da final do Paulistão em Drive-in
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LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 18:04

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 18:04

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Drive-in Funfest FielZone, localizado em Alphaville, iniciou a venda dos ingressos exclusivamente para a torcida corintiana para a primeira partida da final do Campeonato Paulista. O jogo Corinthians e Palmeiras está marcado para esta quarta-feira às 21h30 e os ingressos custam 80 reais por carro com até 4 pessoas.O local tem espaço para 120 carros, em um ambiente totalmente seguro, que segue todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O torcedor tem a permissão de assistir ao clássico fora do carro, desde que esteja de máscara e permaneça no local demarcado.
Além do mega telão instalado para acompanhar a partida, o evento terá a presença da escola de samba Gaviões da Fiel, que faz o esquenta, e o grupo de samba Art Stilo. A venda de alimentos e bebidas acontece durante todo o evento. Efeitos especiais serão utilizados para aumentar a sensação de estar dentro do estádio.
Drive-in Funfest FielZoneData: 5 de agostoHorário: a partir das 19h Local: Alameda Tocantins, 234 – AlphavilleValor: 80 reais por carro (limite de 4 pessoas)

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