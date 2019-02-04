Festão de aniversário de Neymar, em Paris, terá show de Wesley Safadão

Neymar completará 27 anos na próxima terça-feira (05), mas o festão está programado para esta segunda-feira (04), em Paris, no Pavillon Gabriel, localizado próximo à Avenida Champs Elysées. O espaço tem 1.200 metros quadrados e pode receber até 2.000 pessoas. Se não bastasse tanto luxo, a festa será animada pelo cantor Wesley Safadão.

O cantor será a atração principal do evento, que também vai contar com a participação do pagodeiro Rodriguinho e do cantor Gaab. Os convidados, muitos deles também famosos, como os companheiros de PSG e o cantor colombiano Maluma, deverão vestir trajes de gala na cor vermelha. Já os celulares dos convidados serão confiscados na entrada. Fotos e videos estão proibidos.