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Festão de aniversário de Neymar, em Paris, terá show de Wesley Safadão

O cantor vai animar a festa de aniversário do craque do PSG, que será realizado em um palácio que pode receber até 2 mil pessoas

Publicado em 

04 fev 2019 às 17:06

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 17:06

Wesley Safadão vai cantar na festa de Neymar, em Paris Crédito: Divulgação
Neymar completará 27 anos na próxima terça-feira (05), mas o festão está programado para esta segunda-feira (04), em Paris, no Pavillon Gabriel, localizado próximo à Avenida Champs Elysées. O espaço tem 1.200 metros quadrados e pode receber até 2.000 pessoas. Se não bastasse tanto luxo, a festa será animada pelo cantor Wesley Safadão. 
> Corpo é encontrado no Canal da Mancha junto com o avião de Sala
O cantor será a atração principal do evento, que também vai contar com a participação do pagodeiro Rodriguinho e do cantor Gaab. Os convidados, muitos deles também famosos, como os companheiros de PSG e o cantor colombiano Maluma, deverão vestir trajes de gala na cor vermelha. Já os celulares dos convidados serão confiscados na entrada. Fotos e videos estão proibidos.
 

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