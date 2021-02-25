Festa da torcida marca chegada do Flamengo no Morumbi para decisão no Brasileiro

SIMULE A ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃOSinalizadores e cartazes acompanhavam o canto da torcida, que era observada de longe pelos torcedores do São Paulo. Cerca de meia hora antes do ônibus chegar, a Polícia Militar isolou os torcedores do Flamengo, que continuaram com a festa na espera do elenco. Entre um cântico e outro, provocações para os clubes paulistas foram entoadas. Até o Palmeiras foi lembrado. Por volta das 20h10, a torcida flamenguista explodiu. O ônibus que levava a delegação comandada pelo técnico Rogério Ceni chegou ao estádio acompanhada do tradicional canto 'Vamos Flamengo, vamos ser campeões, vamos Flamengo'. Sinalizadores também fizeram parte da recepção. Com o apoio da torcida, o Flamengo vai para a 'decisão' do Brasileirão contra o São Paulo. Uma vitória basta para o Rubro-Negro comemorar o seu bicampeonato nacional no Morumbi.