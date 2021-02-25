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futebol

Festa da torcida marca chegada do Flamengo no Morumbi para decisão no Brasileiro

Rubro-Negro foi recebido por cerca de cem torcedores que esperavam o elenco para a partida contra o São Paulo. Confiança marcava sentimento dos flamenguistas...
LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 20:57

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 20:57

Crédito: Gabriel Santos
O elenco do Flamengo chegou com festa da torcida no Estádio do Morumbi para a decisão contra o São Paulo, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que vale o bicampeonato nacional.
Leva mais um caneco? Veja curiosidades, números e títulos de Rogério Ceni no Morumbi
Logo por volta das 19h, os torcedores do Rubro-Negro já cantavam cânticos em apoio aos jogadores. Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro eram os mais lembrados pelos cerca de cem torcedores que aguardavam o ônibus do atual campeão brasileiro.
SIMULE A ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃOSinalizadores e cartazes acompanhavam o canto da torcida, que era observada de longe pelos torcedores do São Paulo. Cerca de meia hora antes do ônibus chegar, a Polícia Militar isolou os torcedores do Flamengo, que continuaram com a festa na espera do elenco. Entre um cântico e outro, provocações para os clubes paulistas foram entoadas. Até o Palmeiras foi lembrado. Por volta das 20h10, a torcida flamenguista explodiu. O ônibus que levava a delegação comandada pelo técnico Rogério Ceni chegou ao estádio acompanhada do tradicional canto 'Vamos Flamengo, vamos ser campeões, vamos Flamengo'. Sinalizadores também fizeram parte da recepção. Com o apoio da torcida, o Flamengo vai para a 'decisão' do Brasileirão contra o São Paulo. Uma vitória basta para o Rubro-Negro comemorar o seu bicampeonato nacional no Morumbi.

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