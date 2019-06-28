Ferrugem pede atenção máxima ao Vitória com o artilheiro do Ituano

Ferrugem, zagueiro do Vitória Crédito: Alberto Gonçalves/Vitória

O sistema defensivo do Vitória tem uma missão espinhosa diante do Ituano neste domingo, às 15h, no estádio Salvador Costa, pela partida de ida das oitavas de final da Série D . A equipe paulista conta com Gui Mendes, artilheiro da competição com sete gols.

O atacante se tornou o principal pesadelo do outro representante capixaba na Série D, o Serra. Integrantes do Grupo A13 da competição, o Tricolor Serrano e o Ituano se enfrentaram duas vezes na primeira fase, com a equipe paulista aplicando duas sonoras goleadas: 5 a 1, no Espírito Santo; e 4 a 0, em São Paulo. Gui Mendes anotou dois hat-trick nos embates.

Ciente do que vai encontrar pela frente, um dos pilares defensivos do Vitória, o zagueiro Ferrugem frisou as qualidades individuais que toda a equipe do Ituano possui.

- Sabemos da qualidade do Ituano. O time deles tem mais talento individual, o que faz com que a gente precise ter mais atenção. Estamos sempre trabalhando a marcação, que vem se sobressaindo bastante.

Por se tratar de um clube da elite do futebol paulista, e enfrentar alguns dos principais times do país, além de ter passado de forma tranquila pela Caldense, líder do grupo do Vitória-ES, muitos podem considerar o Ituano o favorito no confronto.

Ferrugem volta a elogiar a equipe do Ituano, mas vê uma eliminatória bem equilibrada e garante o Vitória se impondo e buscando a classificação a qualquer custo.