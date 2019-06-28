Ferrugem pede atenção máxima ao Vitória com o artilheiro do Ituano

O sistema defensivo do Vitória tem uma missão espinhosa diante do Ituano neste domingo, às 15h, no estádio Salvador Costa, pela partida de ida das oitavas de final da Série D. A equipe paulista conta com Gui Mendes, artilheiro da competição com sete gols.
O atacante se tornou o principal pesadelo do outro representante capixaba na Série D, o Serra. Integrantes do Grupo A13 da competição, o Tricolor Serrano e o Ituano se enfrentaram duas vezes na primeira fase, com a equipe paulista aplicando duas sonoras goleadas: 5 a 1, no Espírito Santo; e 4 a 0, em São Paulo. Gui Mendes anotou dois hat-trick nos embates.
Ciente do que vai encontrar pela frente, um dos pilares defensivos do Vitória, o zagueiro Ferrugem frisou as qualidades individuais que toda a equipe do Ituano possui.
- Sabemos da qualidade do Ituano. O time deles tem mais talento individual, o que faz com que a gente precise ter mais atenção. Estamos sempre trabalhando a marcação, que vem se sobressaindo bastante.
Por se tratar de um clube da elite do futebol paulista, e enfrentar alguns dos principais times do país, além de ter passado de forma tranquila pela Caldense, líder do grupo do Vitória-ES, muitos podem considerar o Ituano o favorito no confronto.
Ferrugem volta a elogiar a equipe do Ituano, mas vê uma eliminatória bem equilibrada e garante o Vitória se impondo e buscando a classificação a qualquer custo.
- Futebol é resolvido dentro das quatro linhas, 11 contra 11, sabemos da qualidade do time deles, mas a gente vai impor nosso jogo dentro de casa, o que a gente fez nos outros jogos. Eles têm talentos individuais, mas nós também temos, na qual acreditamos bastante.