Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Série D

Ferrugem pede atenção máxima ao Vitória com o artilheiro do Ituano

Capixabas e paulistas, do atacante Gui Mendes, se enfrentam neste domingo, no Salvador Costa, pela Série D

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 15:36

Publicado em 

28 jun 2019 às 15:36
Ferrugem, zagueiro do Vitória Crédito: Alberto Gonçalves/Vitória
O sistema defensivo do Vitória tem uma missão espinhosa diante do Ituano neste domingo, às 15h, no estádio Salvador Costa, pela partida de ida das oitavas de final da Série D. A equipe paulista conta com Gui Mendes, artilheiro da competição com sete gols.
O atacante se tornou o principal pesadelo do outro representante capixaba na Série D, o Serra. Integrantes do Grupo A13 da competição, o Tricolor Serrano e o Ituano se enfrentaram duas vezes na primeira fase, com a equipe paulista aplicando duas sonoras goleadas: 5 a 1, no Espírito Santo; e 4 a 0, em São Paulo. Gui Mendes anotou dois hat-trick nos embates.
Ciente do que vai encontrar pela frente, um dos pilares defensivos do Vitória, o zagueiro Ferrugem frisou as qualidades individuais que toda a equipe do Ituano possui.
- Sabemos da qualidade do Ituano. O time deles tem mais talento individual, o que faz com que a gente precise ter mais atenção. Estamos sempre trabalhando a marcação, que vem se sobressaindo bastante.
Por se tratar de um clube da elite do futebol paulista, e enfrentar alguns dos principais times do país, além de ter passado de forma tranquila pela Caldense, líder do grupo do Vitória-ES, muitos podem considerar o Ituano o favorito no confronto.
Ferrugem volta a elogiar a equipe do Ituano, mas vê uma eliminatória bem equilibrada e garante o Vitória se impondo e buscando a classificação a qualquer custo.
- Futebol é resolvido dentro das quatro linhas, 11 contra 11, sabemos da qualidade do time deles, mas a gente vai impor nosso jogo dentro de casa, o que a gente fez nos outros jogos. Eles têm talentos individuais, mas nós também temos, na qual acreditamos bastante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Milton Jung apresenta programa direto do ES
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Mílton Jung apresenta programa direto do ES
Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados