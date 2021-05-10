Ferrugem comenta expectativa da Inter de Limeira para as quartas de final contra o Corinthians

Com passagens pela Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem, hoje na Inter de Limeira, falou sobre a expectativa do elenco para o jogo contra o Corinthians, nesta terça-feira, pelas quartas de final do Paulistão. Segundo o jogador, a meta de todos é o triunfo diante do alvinegro.- O Corinthians tem uma equipe muito forte e vem crescendo na temporada. Vamos procurar fazer um jogo de muita intensidade durante os noventa minutos para sairmos com essa vaga na fase seguinte da competição. O elenco está muito motivado para que isso seja possível - afirmou.