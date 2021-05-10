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futebol

Ferrugem comenta expectativa da Inter de Limeira para as quartas de final contra o Corinthians

Volante que já atuou pelo Timão falou sobre a preparação do elenco para o mata-mata e fala em jogo perfeito diante do Corinthians...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 18:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 18:44
Crédito: Divulgação / Inter de Limeira
Com passagens pela Ponte Preta, Corinthians, CRB e CSA, o volante Ferrugem, hoje na Inter de Limeira, falou sobre a expectativa do elenco para o jogo contra o Corinthians, nesta terça-feira, pelas quartas de final do Paulistão. Segundo o jogador, a meta de todos é o triunfo diante do alvinegro.- O Corinthians tem uma equipe muito forte e vem crescendo na temporada. Vamos procurar fazer um jogo de muita intensidade durante os noventa minutos para sairmos com essa vaga na fase seguinte da competição. O elenco está muito motivado para que isso seja possível - afirmou.
Para o atleta, o equilíbrio será fundamental neste duelo para que uma vaga na semifinal seja alcançada e atinja um grande feito para o clube.- Temos que ter o máximo de equilíbrio possível para alcançarmos a vaga. Não podemos deixar de ter intensidade do início ao fim - finalizou o atleta.

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