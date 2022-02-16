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Ferroviária retira ação contra o Santos após falha de comunicação

Clube de Araraquara entrou na Justiça cobrando quatro parcelas pelo empréstimo do volante Zanocelo ao Peixe, mas prazo de pagamento havia sido postergado...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 19:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 19:12
A Ferroviária retirou a ação que movia contra o Santos referente o empréstimo do volante Vinicius Zanocelo, em 2021. A equipe do interior Paulista protestava junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) cerca de R$ 500 mil, incluindo multa, pela contratação do jogador.No dia 14 de fevereiro, o Santos divulgou uma nota oficial reconhecendo a dívida, mas alegou ter feito um acordo com o clube de Araraquara para postergar o pagamento e citou uma “falha de comunicação” na ação judicial (veja a nota completa abaixo).
Sobre o caso relacionado à Ferroviária, o Santos Futebol Clube esclarece que existe um acordo entre os clubes para a postergação do pagamento do empréstimo do jogador Vinícius Zanocelo, mas houve uma falha de comunicação, originando a ação na Justiça. O Santos FC tem a expectativa de que a ação seja retirada nos próximos dias.
O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE teve acesso ao documento em que a Ferroviária enviou para o juiz Frederico dos Santos Messias, da 4ª Vara Cível do Foro de Santos esclarecendo o acontecido.- Ferroviária Futebol S/A, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe que move contra Santos FUTEBOL CLUBE vem, respeitosamente, por intermédio de seus advogados, à presença de vossa excelência, requer a desistência da presenta ação de execução, devendo ela ser extinta sem resolução do mérito e sem condenação sucumbencial, nos termos da jurisprudência do C.STJ.
Crédito: ZanoceloestáemprestadoaoSantosatémaiode2023(Foto:Divulgação/Santos

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