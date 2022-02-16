Ferroviária retira ação contra o Santos após falha de comunicação

A Ferroviária retirou a ação que movia contra o Santos referente o empréstimo do volante Vinicius Zanocelo, em 2021. A equipe do interior Paulista protestava junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) cerca de R$ 500 mil, incluindo multa, pela contratação do jogador.No dia 14 de fevereiro, o Santos divulgou uma nota oficial reconhecendo a dívida, mas alegou ter feito um acordo com o clube de Araraquara para postergar o pagamento e citou uma “falha de comunicação” na ação judicial (veja a nota completa abaixo).

Sobre o caso relacionado à Ferroviária, o Santos Futebol Clube esclarece que existe um acordo entre os clubes para a postergação do pagamento do empréstimo do jogador Vinícius Zanocelo, mas houve uma falha de comunicação, originando a ação na Justiça. O Santos FC tem a expectativa de que a ação seja retirada nos próximos dias.

O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE teve acesso ao documento em que a Ferroviária enviou para o juiz Frederico dos Santos Messias, da 4ª Vara Cível do Foro de Santos esclarecendo o acontecido.- Ferroviária Futebol S/A, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe que move contra Santos FUTEBOL CLUBE vem, respeitosamente, por intermédio de seus advogados, à presença de vossa excelência, requer a desistência da presenta ação de execução, devendo ela ser extinta sem resolução do mérito e sem condenação sucumbencial, nos termos da jurisprudência do C.STJ.