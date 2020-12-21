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Fernando Miguel entra no top 3 dos goleiros com mais defesas em finalizações de dentro da área

Goleiro do Vasco parou o ataque do Santos no fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 18:21

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 18:21

Crédito: Fernando Miguel é titular do Vasco desde 2018 (Rafael Ribeiro/Vasco
No meio de semana, durante o confronto entre Palmeiras e Libertad, pela Copa Libertadores da América, muitos torcedores do Vasco se manifestaram nas redes sociais por conta da grande atuação de Martín Silva, ex-goleiro do clube. Com boas defesas, o arqueiro uruguaio foi um dos destaques do jogo, apesar da vitória paulista por 3 a 0. Nesse fim de semana, porém, Fernando Miguel, atual titular da meta vascaína, fez questão de reduzir essa saudade da torcida.
Contra o Santos, o camisa 1 cruz-maltino foi um dos principais nomes no triunfo carioca por 1 a 0, em São Januário. Miguel precisou realizar cinco defesas na partida, sendo quatro delas em finalizações de dentro da área. Em uma delas, ainda no 1º tempo, impediu o empate indo buscar uma cabeçada de Alex no seu canto direito.
Com a boa atuação frente ao Peixe, Fernando Miguel se tornou o terceiro goleiro com mais defesas em conclusões de dentro da área. Segundo dados do Sofascore, são 49 intervenções do arqueiro vascaíno, superando Tiago Volpi, do São Paulo, que totaliza 48 - fez apenas uma no duelo com o Atlético Mineiro. Tadeu, do Goiás, e Wilson, do Coritiba, ocupam as primeiras posições.
GOLEIROS COM MAIS DEFESAS EM FINALIZAÇÕES DE DENTRO DA ÁREA- Dados do Sofascore
1º - Tadeu - Goiás - 622º - Wilson - Coritiba - 513º - Fernando Miguel - Vasco - 494º - Tiago Volpi - São Paulo - 485º - Cássio - Corinthians - 44

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